Datoria Greciei continuă traiectoria descendentă

Grecia va continua în următorii ani să fie campioană în zona euro la reducerea datoriei, conform agenției de evaluare financiară Scope Ratings, care estimează că până în 2031 nivelul datoriei sale publice va fi mai scăzut decât cel al Italiei, Franței și Belgiei, și aproape de cel al Finlandei, informează publicația elenă Kathimerini.

Grecia nu doar că nu va mai fi cea mai îndatorată țară din zona euro, ci va ajunge foarte aproape de medie, apreciază Scope.

Agenția germană de evaluare financiară previzionează că ponderea în PIB a datoriei totale a zonei euro va crește la aproximativ 90% până în 2031, de la 88% în 2025, dar sub vârful de 97% din 2020. Totuși, această tendință va consemna diferențe semnificative între țări.

Principalele riscuri la adresa sustenabilității datoriei pe termen lung sunt concentrate în câteva state cu un grad ridicat de îndatorare și în cele în care dinamica fiscală se deteriorează, unde o pondere ridicată din viitoarele bugete va fi utilizată pentru a acoperi creșterea plății dobânzilor.

Unele presiuni structurale sunt mai pronunțate în câteva țări cu un rating ridicat, în timp ce țările care au implementat reforme structurale, în special de la criza din zona euro, continuă să-și îmbunătățească profilul de creditare.

Aceste evoluții duc la o anumită convergență a ratingurilor, Scope anunțând decizii pozitive de rating anul trecut în țări ca Grecia, Portugalia, Spania și Cipru, cele negative fiind doar în Finlanda, Franța, Belgia și Austria.

De asemenea, Italia se confruntă cu sporirea ponderii veniturilor bugetare cheltuite pentru plata dobânzilor. În contrast, unele țări încă beneficiază de pe urma reformelor din trecut, explică Scope. Până în 2031, ponderea în PIB a datoriei Greciei ar urma să scadă cu 76% comparativ cu nivelul de dinaintea pandemiei, în 2019, în timp ce Portugalia și Spania continuă, de asemenea, reducerea nivelului datoriei.

Conform previziunilor Scope, până în 2031, ponderea în PIB a datoriei Greciei ar urma să scadă la 107%, sub cea a Italiei (135%), Franței (127%) și Belgiei (120%) și aproape de cea a Finlandei (103%). Toate aceste țări, cu excepția Italiei, au ratinguri de la ‘A plus’ la ‘AA’, în timp ce calificativul Greciei este ‘BBB’.