Deficitul bugetar a scăzut la 7,65% din PIB, în 2025

Posted on
Execuția bugetului general consolidat în anul 2025 s-a încheiat cu un deficit cash de 146,03 miliarde lei, respectiv 7,65% din PIB, în scădere cu 1 punct procentual față de deficitul înregistrat în anul 2024, de 8,67% din PIB, a anunțat, marți, Ministerul Finanțelor.

Potrivit MF, datele financiare confirmă eficiența măsurilor adoptate de Guvernul României, deficitul bugetar fiind redus comparativ cu anul precedent, în condițiile unei creșteri a veniturilor și direcționării resurselor către investiții record finanțate masiv din fonduri europene nerambursabile.

