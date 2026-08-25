Deficitul de ingineri devine o problemă pentru industria de apărare din Ucraina

Lipsa forței de muncă devine unul dintre cele mai mari blocaje în calea extinderii producției de armament a Ucrainei și a accelerării inovației, spun experții din industrie consultați de Bloomberg.

Investiții de zeci de miliarde de dolari și cererea din timpul războiului au alimentat înființarea a mii de companii în industria de apărare în Ucraina, dar oferta de lucrători nu a reușit să țină pasul cu cererea.

Iurii Faraponov, directorul operațional al BlueBird Tech, a declarat că firma sa nu poate răspunde unor solicitări venite din prima linie, deoarece nu are suficienți ingineri. O altă companie a ”furat” recent un director de producție oferindu-i de trei ori salariul său anterior, împreună cu o locuință plătită, a declarat Sergii Vysotskyi, vicepreședinte al Asociației Naționale a Industriilor de Apărare din Ucraina.

Unele companii caută specialiști care au ieșit la pensie și îi imploră să se întoarcă la muncă.

”Piața se confruntă cu ceva asemănător canibalismului intern: continuăm să contactăm aceleași persoane iar și iar și folosim toate instrumentele” pentru a le recruta, a declarat Marta Khrypiak, de la agenția de recrutare Lobby X.

Populația activă a Ucrainei se micșorează de câteva decenii și a scăzut și mai brusc după invazia rusească din 2022, deoarece milioane de oameni au fugit în străinătate, iar alții s-au alăturat armatei. În industria de apărare, deficitul influențează direct pariul Ucrainei că tehnologia va compensa dezavantajul său în materie de soldați pe câmpul de luptă.

Un sondaj realizat în aprilie în rândul a 27 de companii din industria de apărare, realizat de agenția de recrutare CORE Team, a constatat că firmele și-au mărit cu peste 50% forța de muncă angajând împreună mii de oameni, într-un an. Toate se așteptau să se extindă în continuare, dar au spus că există o lipsă de candidați calificați.

Chiar și înainte de război, învățământul tehnic și vocațional devenise mai puțin popular în Ucraina și mulți specialiști au plecat pentru o muncă mai bine plătită în străinătate, a spus Vysotskyi.

Numărul profesioniștilor este în creștere pe măsură ce oamenii se recalifică, a declarat Anna Korol, director executiv al echipei CORE, dar industria se dezvoltă mult mai rapid decât oferta.

Unele specialități, precum dezvoltatori de hardware, specialiști în radiofrecvență și antene, chimiști necesari pentru fabricarea explozibililor sunt atât de rare, încât recrutorii spun că îi cunosc efectiv pe toți candidații disponibili.

”Nu mai poți recruta mulți oameni prin intermediul anunțurilor de angajare, toată lumea a fost deja angajată”, susține Vysotskyi.

Lipsa de personal este deosebit de dăunătoare inovației, sunt de părere mai mulți reprezentanți ai industriei, deoarece armele devin mai sofisticate și necesită o expertiză mai specializată.

În plus, chiar și atunci când o companie poate găsi suficienți sudori și montatori, de exemplu, există prea puțini manageri de producție și ingineri de proces pentru a supraveghea și extinde liniile de fabricație, afirmă Vysotskyi.

Atunci când o companie trebuie să respecte un termen limită strâns, titlurile posturilor pot deveni irelevante: contabilii și lucrătorii în resurse umane pot fi chemați să ajute la asamblarea dronelor sau la încărcarea transporturilor, arată Marta Khrypiak. Nu există un echilibru între viața profesională și cea personală, a adăugat ea, cu ore lungi de lucru la locurile de producție vizate de atacurile rusești.

Asta duce la mai puțini candidați: posturile vacante în domeniul tehnologiei de apărare au atras în iulie doar o medie de 1,5 până la 3,8 candidaturi pe DOU.ua, o platformă populară de locuri de muncă în domeniul tehnologiei, comparativ cu zeci de posturi pentru posturi civile în domeniul software.

Dar lucrătorilor din industrie le pasă că clientul lor final este un soldat de pe front, a spus Faraponov. ”Când compari ritmul tău de lucru cu ritmul armatei, nu prea ai chef să te plângi”, a adăugat el.

Sentimentul că ai un scop în viață îi împinge adesea pe oameni către industria de apărare, potrivit recrutorilor, dar există și avantaje tangibile. Aproape nouă din zece companii au majorat salariile față de anul precedent, conform sondajului CORE Team, pentru a rămâne competitive.

Companiile recrutează agresiv specialiști în țară și încearcă să-i readucă pe alții din străinătate, spun experții din industrie. De asemenea, persoanele cu expertiză rară lucrează uneori pentru mai mulți producători simultan. În plus, bărbații din companiile de apărare care au vârsta necesară pentru a fi chemați pe front beneficiază de o scutire de la recrutare.

Iar oportunitățile de avansare în carieră sunt de neegalat pentru Ucraina, spun recrutorii. De exemplu, Faraponov a lucrat în marketing înainte de a se alătura BlueBird Tech în 2024 pentru a asambla drone într-un atelier asemănător unui garaj. În doi ani, pe măsură ce compania a crescut, Faraponov a condus producția la o fabrică și apoi a devenit directorul operațional al companiei. O astfel de avansare în carieră nu este neobișnuită în Ucraina.