Democraţii din Senat îl avertizează pe Trump să revină asupra vânzărilor de cipuri AI către China

Şase senatori democraţi, Chuck Schumer, Mark Warner, Jack Reed, Jeanne Shaheen, Chris Coons şi Elizabeth Warren, i-au trimis vineri o scrisoare deschisă preşedintelui Donald Trump, cerându-i să reconsidere decizia de a permite Nvidia şi AMD să vândă Chinei cipuri avansate pentru inteligenţă artificială în schimbul a 15% din veniturile obţinute din aceste vânzări, relatează CNBC.

Democraţii susţin că aranjamentul ”negociază” dezavantajos avantajul tehnologic al SUA într-un domeniu sensibil pentru securitatea naţională şi ar putea întări capacităţile militare ale Chinei, referindu-se explicit la modelele Nvidia H20 şi AMD MI308.

Nvidia a respins acuzaţiile, afirmând că H20 ”nu ar îmbunătăţi capacităţi militare”, iar interdicţia anterioară ar fi costat contribuabilii americani miliarde ”fără niciun beneficiu”.

Casa Albă a minimalizat criticile, acuzând democraţii de ipocrizie în raport cu perioada administraţiei Biden.

Senatorii cer un răspuns detaliat până pe 22 august privind acordul cu Nvidia şi AMD şi posibile înţelegeri similare cu alte companii.

Între timp, presa economică relatează că Beijingul nu grăbeşte revenirea Nvidia pe piaţă: autorităţile ar fi cerut unor mari companii tehnologice chineze, precum ByteDance, Alibaba şi Tencent, să suspende achiziţiile de cipuri Nvidia până la finalizarea unei evaluări de securitate naţională, iar pentru unele firme s-ar fi blocat comenzi suplimentare de H20.