Descoperă Brazilia în numărul 6 din colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea”

Colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea” te poartă într-una dintre cele mai vibrante și fascinante țări de pe glob: Brazilia. Numărul 6 al seriei dezvăluie istoria spectaculoasă a unei națiuni care îmbină tradițiile precolumbiene, influențele coloniale portugheze și energia unei economii moderne în continuă transformare.

Mai mult decât atât, numărul 6 vine și cu o surpriză: colecționarii primesc cadou o cutie de arhivare, ideală pentru organizarea și păstrarea în siguranță a monedelor și bancnotelor din colecție.

Pe lângă informațiile bogate despre cultura, geografia și evoluția istorică a Braziliei, numărul include și o piesă autentică din circulația monetară, oferindu-ți șansa de a completa colecția cu una dintre cele mai reprezentative monede ale Americii de Sud: Cruzado.

Brazilia, o țară plină de culoare, ritm și istorie

De la plajele spectaculoase din Rio de Janeiro și până la metropolele precum São Paulo, Brazilia este una dintre cele cinci țări cele mai populate de pe planetă. Revista cu numărul 6 surprinde:

originile Braziliei și primele contacte cu exploratorii europeni;

perioada colonizării portugheze și transformările din secolele XVII–XIX;

momentul-cheie al independenței și ascensiunea imperiului brazilian;

evoluția modernă, dezvoltarea economică și marile evenimente culturale și sportive, precum Jocurile Olimpice Rio 2016;

date esențiale despre țară: populație, capitală, economie, resurse, simboluri naționale.

Cruzado brazilian – bancnota de 100 de cruzados

Numărul 6 prezintă și una dintre bancnotele emblematice ale Braziliei: 100 de cruzados. Revista explică reforma monetară care a înlocuit cruzeiro-ul și analizează portretul lui Juscelino Kubitschek, președintele Braziliei, prezent pe avers.

Este un număr care completează perfect colecția și care îți permite să descoperi istoria unei țări vibrante și evoluția sistemului său monetar.

Începând de luni, 8 decembrie, la toate chioșcurile de ziare și punctele de difuzare a presei.

Preț: 39,99 lei

Următorul număr apare luni, 22 decembrie. Colecționează-le pe toate!

Numerele 1–5 sunt încă disponibile la chioșcuri, astfel încât poți recupera oricând piesele lipsă și îți poți completa colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea”.