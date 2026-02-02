Deprecated: Funcția WP_Dependencies->add_data() a fost apelată cu un argument care este considerat învechit începând cu versiunea 6.9.0. Comentariile condiționale IE sunt ignorate de toate navigatoarele acceptate. in /var/www/incomemagazine.ro/public/wp-includes/functions.php on line 6131
Actualitate

Directorul FMI spune că inflația va scădea, dar este nevoie de integrare comercială

Posted on

Inflația globală este așteptată să scadă până la 3,8% în acest an, și la 3,4% în 2027, ajutată de o cerere mai scăzută și de prețuri mai mici la energie, a declarat luni șefa FMI, Kristalina Georgieva, transmite Reuters.

