Directorul FMI spune că inflația va scădea, dar este nevoie de integrare comercială

Inflația globală este așteptată să scadă până la 3,8% în acest an, și la 3,4% în 2027, ajutată de o cerere mai scăzută și de prețuri mai mici la energie, a declarat luni șefa FMI, Kristalina Georgieva, transmite Reuters.
Rogobete, întrebat dacă vor fi daţi oameni afară: Din sistemul de sănătate, ar fi culmea. Este subdimensionat
Vicepremierul Gheorghiu anunţă că va lansa o platformă prin intermediul căreia cetăţenii şi funcţionarii pot semnala probleme legate de birocraţie
Profitul Bosch, afectat de sporirea concurenței și costurile legate de disponibilizări
PAID: Numărul locuințelor asigurate obligatoriu a crescut cu 1,98% în 2025
MIPE: România se va concentra pe proiectele ce pot fi finalizate până în august 2026
ANAT: Nu negăm existența evaziunii fiscale, însă aceasta este atributul Ministerului Finanțelor, nu o politică publică de turism
AEI: Facturile la gaze vor crește cu până la 30%, în ianuarie
Arieratele bugetului general consolidat au scăzut cu peste 30%, în decembrie 2025
Cristian Erbașu: Ritmul lucrărilor la planșeul Unirii ar putea accelera, în funcție de bugetul alocat
PSD susține adoptarea în regim de urgență a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate
Apa devine noul simbol al luxului în India, pe fondul dezvoltării puternice a pieţei de wellness
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila: În PNRR ne-am asumat crearea a 4.500 de noi locuri pentru antepreşcolari în toată ţara şi, până în prezent, am creat 3.220 de noi locuri în creşe
Vicepremierul Oana Gheorghiu, la trei luni de mandat: Am început cu fundaţia. Am început să săpăm, să punem bazele
Şeful Nvidia neagă orice conflict cu OpenAI şi confirmă o investiţie „colosală”
Eli Lilly investeşte 3,5 miliarde de dolari într-o fabrică pentru medicamente anti-obezitate în Pennsylvania
Viktor Orban respinge ideea unor măsuri de austeritate în Ungaria după alegerile din aprilie
SUA aprobă o posibilă vânzare de rachete Patriot, de 9 miliarde de dolari, către Arabia Saudită
CNPP: 11.841 de beneficiari de pensii de serviciu, în decembrie 2025
Comisarii ANPC au aplicat amenzi de peste 7,45 milioane de lei în ultima săptămână
România, în topul țărilor din UE cu cele mai mici salarii minime. Doar două țări își plătesc angajații cu mai puțini bani decât noi
Tehnologia anului 2026, văzută la prezentările de la CES: Gadgeturi mai mari, mai flexibile și mai inteligente