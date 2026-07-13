Disney+ ia în calcul o versiune gratuită

Serviciul de streaming video deţinut de Disney ar putea avea, pe viitor, o versiune gratuită, cu o bibliotecă de conţinut limitată.

Responsabilul pentru produse şi tehnologie de la Disney ar fi propus varianta unei versiuni gratuite a serviciului Disney+ într-o şedinţă din cadrul companiei, conform surselor citate de Business Insider.

Deocamdată, aceasta încă ar fi luată în calcul fără să fi fost luată o decizie finală privind lansarea sau formatul în care va intra pe piaţă. Astfel, nu este clar, deocamdată, nici când, nici cum va lansa Disney o astfel de versiune.

Cel mai probabil, o versiune gratuită de Disney+ va avea reclame, un număr limitat de filme şi seriale şi mai puţine facilităţi – o calitate redusă a imaginii şi sunetului, fără download etc.

În funcţie de forma aleasă de companie, versiunea gratuită ar putea servi ca un demo prin care să fie atraşi abonaţi noi pentru restul versiunilor sau, într-o anumită măsură, un concurent pentru YouTube, care acaparează zona gratuită de streaming.

O versiune gratuită ar putea reprezenta noua direcţie de extindere a serviciilor de streaming video, după scumpirea masivă a abonamentelor şi lansarea variantelor cu reclame.