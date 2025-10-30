Dominic Fritz: Coaliția nu se va rupe, dar va fi în continuare dificil

Actuala coaliție de guvernare nu se va rupe, pentru că nu există alternativă, susține președintele USR, Dominic Fritz.

‘Nu cred că există o alternativă la această coaliție. Cred că vede și PSD că cu extremiștii de la AUR, care nu au niciun fel de soluții pentru români, nu poți guverna. Dar va fi în continuare dificil și de aceea fiecare dintre liderii coaliției, fiecare dintre politicieni trebuie să se uite la cifre și să se întrebe: ce pot să fac eu ca să câștigăm din nou încrederea oamenilor, prin faptul că, prin democrație, prin politică, putem să schimbăm lucrurile în bine’, a declarat Fritz, miercuri, la Antena 1.

Potrivit acestuia, sunt tensiuni în coaliție și există o luptă ‘centimetru cu centimetru’ în Guvern pentru măsurile propuse.

‘Eu cred că o tensiune de bază trebuie să o recunoaștem în această coaliție. Este o coaliție în care sunt și forțe care își doresc mai degrabă păstrarea statu-quo – și aș merge așa departe și aș spune statu-quo pentru privilegiați – și sunt forțe și părți în această coaliție care își doresc mai degrabă schimbarea, răsturnarea situației. Și asta este o continuă tensiune. Și eu mi-aș dori să fie o coaliție în care există o viziune comună. Deocamdată, singura viziune pe care o are în comun această coaliție este faptul că vrem să ținem România în Europa și că trebuie să evităm să ajungem în incapacitate de plată, adică de fapt să scoatem castanele din foc, din focul deficitului în care, trebuie să o spun, ne-a băgat guvernul trecut.(…) Este o luptă în fiecare zi să dăm mai multe legi, care reduc din privilegiile în stat, care reduc acolo unde statul s-a umflat prea mult și unde nu mai livrează rezultate pentru cetățeni și unde nu mai aduce schimbare. Asta e exact lupta pe care trebuie să o ducem și, din păcate, nu există întotdeauna consens pentru aceste lucruri’, a mai spus liderul USR.

Dominic Fritz a precizat că nu există alternativa de a renunța la măsurile de austeritate, indiferent cât de nepopulare sunt acestea.

‘Ceea ce aș vrea totuși să subliniez, pentru că mi se pare că nu trebuie să uităm prea rapid ce ne-a adus în situația asta în care avem un deficit de 10%, au fost niște decizii profund greșite ale unor politicieni. Au fost unele promisiuni profund mincinoase ale unor politicieni. Parțial, aceiași politicieni încă stau la masa deciziilor și asta e o problemă de încredere, într-adevăr, dar trebuie să recunoaștem că am trăit de prea mulți ani minciuni. Ni s-au promis bani care nu au existat în realitate, s-au semnat contracte pentru investiții pe baza unor bani inexistenți și acum trebuie să plătim această notă de plată. Deci, este un moment al adevărului care doare. Important este să nu răsturnăm tot jocul democratic acum, să nu ne trezim într-o lume în care ne guvernează niște unii care, în afară de promisiuni, chiar nu au nimic de oferit și, în cadrul regulilor, să schimbăm fundamentul de funcționare al statului. Și asta înseamnă că trebuie să creăm din nou un stat care funcționează pentru cetățeni și nu pentru propria clasă de privilegiați și de clasă politică’, a declarat Dominic Fritz.