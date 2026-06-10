INS: Sporul natural al populației României s-a menținut negativ în aprilie

Populația României a înregistrat, în aprilie 2026, un spor negativ (-8.758), numărul deceselor înregistrate fiind de 1,8 ori mai mare decât cel al născuților-vii, arată datele publicate, miercuri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, în aprilie 2026 s-au înregistrat certificatele de naștere pentru 10.655 copii, în scădere cu 27 (-0,3%) față de luna martie 2026.

Numărul certificatelor de deces înregistrate în aceeași lună a fost de 19.413 (10.023 pentru persoane de sex masculin și 9.390 pentru persoane de sex feminin), mai puțin cu 1353 decese față de luna martie 2026, ceea ce reprezintă o scădere de 6,5% (-6,4% persoane de sex masculin și -6,7% persoane de sex feminin). Numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub 1 an în luna aprilie 2026 a fost de 61, în creștere cu 2 față de luna martie 2026.

În luna aprilie 2026, 42% (8.154 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani și peste, 28% (5.428 decese) la persoanele de 70-79 ani și 16%, reprezentând 3.098 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puține decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (81 decese), 5-19 ani (45 decese) și 20-29 ani (84 decese).

La oficiile de stare civilă s-au înregistrat 6.693 căsătorii iar numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 2.194.

Comparativ cu perioada similară a anului trecut, numărul certificatelor de naștere pentru născuți-vii înregistrat în luna aprilie 2026 a fost mai mic cu 726 (-6,4%) comparativ cu aceeași lună din anul 2025.

Pe de altă parte, numărul certificatelor de deces înregistrat în luna aprilie 2026 a crescut cu 87 (+0,5%) față de luna aprilie 2025, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 4 mai mare în luna aprilie 2026 decât aceeași lună din anul 2025.

Sporul natural a fost negativ atât în luna aprilie 2026 (-8.758 persoane) cât și în luna aprilie 2025 (-7.945 persoane).

În luna aprilie 2026, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 9.706 persoane (4.961 persoane de sex masculin și 4.745 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 9.707 persoane (5.062 persoane de sex masculin și 4.645 persoane de sex feminin). Față de aceeași lună din anul 2025, numărul deceselor înregistrate a crescut cu +1,8% în mediul urban (+0,4% în cazul persoanelor de sex masculin și +3,4% în cazul persoanelor de sex feminin) și a scăzut cu -0,9% în mediul rural (-0,7% în cazul persoanelor de sex masculin și -1,1% în cazul persoanelor de sex feminin).