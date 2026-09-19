Dominic Fritz: Ne propunem să formăm un Guvern serios și coerent, cu o viziune clară și pozitivă pentru România

USR consideră că Siegfried Mureșan este omul ‘potrivit’ să conducă un Guvern care ‘să întărească’ încrederea românilor că țara poate să aibă un viitor mai bun decât este prezentul, a declarat, vineri, președintele partidului, Dominic Fritz.

‘USR susține nominalizarea lui Siegfrid Mureșan pentru premierul României, pentru că crede că este omul potrivit să conducă un Guvern care să întărească încrederea oamenilor că România poate să aibă un viitor mai bun decât este prezentul. Știm că există extrem de multă tensiune în societate, tensiune, pe de o parte, creată în urma acestui blocaj politic care trenează de mult prea mult timp, tensiune și din cauza situației economice dificile pentru mulți români care au suferit în urma inflației mari și o tensiune pentru că există un discurs de ură care, din păcate, subminează fundamentele democrației noastre și sperie mulți cetățeni. Și, tocmai de aceea, ne propunem să formăm un Guvern serios și coerent, cu o viziune clară și pozitivă pentru România, o viziune care nu este bazată pe ură, ci (…) pe încredere’, a declarat Fritz, la Parlament, într-o conferință de presă alături de Mureșan și lideri ai PNL și UDMR.

El a pledat, totodată, pentru o viziune care ‘să livreze prosperitate, nu pe daruri de la stat, o viziune care reușește din nou să creeze comunități peste tot în România unde discursul urii a dezbinat’.

‘Cred că Siegfried Mureșan este omul potrivit pentru această misiune. Această misiune este mult mai importantă decât orice fel de jocuri tactice și politice, această misiune este născută din iubirea noastră pentru România și din încrederea noastră că, dacă există un Guvern coerent și unit, chiar dacă este minoritar, atunci țara asta va merge mult mai bine. Tocmai de aceea vom lucra alături de Siegfried Mureșan și la definirea acestei viziuni, unde evident că nu începem de la zero, ci avem multă muncă deja făcută, pentru a putea continua și munca bună a miniștrilor USR’, a transmis Dominic Fritz.

Liderul USR a anunțat, în continuare, disponibilitatea unor discuții cu PSD. ‘Evident că vom fi deschiși în următoarele zile pentru discuții, inclusiv cu PSD, în ce condiții ar putea să susțină acest Guvern de viziune pozitivă pentru România’.