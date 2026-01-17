Donald Trump ameninţă cu noi taxe vamale ţările care se opun planului său pentru Groenlanda

Donald Trump persistă în dorinţa sa de a prelua controlul asupra Groenlandei, iar preşedintele american a ameninţat vineri cu taxe vamale ţările care se opun planului său de a prelua teritoriul autonom danez, relatează AFP.

Preşedintele american a insistat că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru „securitatea naţională”.

„S-ar putea să impun taxe vamale ţărilor care nu joacă corect în ceea ce priveşte Groenlanda, pentru că avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea naţională”, a declarat preşedintele american cu ocazia unei mese rotunde organizate la Casa Albă.

În „dezacord fundamental” cu Statele Unite, Danemarca a obţinut joi trimiterea unei misiuni militare europene în Groenlanda. Donald Trump a declarat că această desfăşurare nu are „niciun impact” asupra „obiectivului” său.

Aliat tradiţional al americanilor în cadrul NATO, Danemarca a anunţat că îşi va consolida prezenţa militară în Groenlanda, ca răspuns la criticile americane privind lipsa sa de angajament în insula arctică, dar şi ca reacţie la dorinţa reiterată a preşedintelui american de a o anexa. Două avioane daneze de transport de trupe au aterizat miercuri pe teritoriul insulei.

În acelaşi timp, Franţa, Suedia, Germania şi Norvegia, alături de Ţările de Jos, Finlanda şi Regatul Unit, au anunţat trimiterea de personal militar pentru o misiune de recunoaştere care se înscrie în cadrul exerciţiului danez „Arctic Endurance” organizat împreună cu aliaţii din NATO.

Anturajul lui Roland Lescure, ministrul francez de finanţe, a indicat, de asemenea, că acesta l-a avertizat pe omologul său american, Scott Bessent, că orice încercare de a cuceri Groenlanda ar constitui o „depăşire a limitei” care ar pune în pericol relaţiile economice ale Europei cu Washingtonul.