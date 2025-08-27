Donald Trump ameninţă Rusia cu sancţiuni economice, dacă Putin refuză un armistiţiu în Războiul din Ucraina

Preşedintele american Donald Trump anunţă marţi că este pregătit să impună sancţiuni economice Rusiei, dacă preşedintele rus Vladimir Putin refuză să accepte un armistiţiu şi ameninţă cu consecinţe grave, relatează Reuters.

”Noi vrem un sfârşit. Avem sancţiuni economice. Spun economice, pentru că nu ne vom lansa într-un război mondial”. declară locatarul Casei Albe.

El ameninţă şi Ucraina cu sancţiuni.

Preşedintele american face aceste declaraţii la aproape două săptămâni de la o întâlnire cu omologul săiu de la Kremlin în Alaska.

”Nu contează ce spun ei”, i-a răspuns Donald Trump unui jurnalist care l-a întrebat pe emisarul său special Steve Witkoff în această şedinţă de Guvern despre Războiul din Ucraina, relatează The Associated Press.

”Toată lumea se poziţionează”, a adăugat şi a înjurat.

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a anunţat săptămâna trecută că preşedintele rus Vladimir Putin nu se va întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski până când Kievul nu va accepta revendicări vechi şi maximaliste ale Moscovei în vederea soluţionării conflictului.

Lavrov făcea aceste declaraţii după ce Trump declara săptămâna trecută că pregăteşte o întâlnire a celor doi, un progres major.

După ce a ”interceptat” întrebarea adresată lui Witkoff, Trump şi-a întrebat emisarul dacă are ”alt răspuns” de dat.

”Sunt de acord cu dumneavoastră domnule”, a declarat Witkoff.