Dragoş Pîslaru: Ambiţia în anul 2026 este să ajungem la o sumă care per total este de 20 de miliarde de euro

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că legea bugetului de stat pentru anul în curs va ţine cont de estimări conform cărora România va atrage 20 de miliarde de euro din fonduri europene, fie că este vorba despre Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), de fonduri de coeziune, de fonduri prin programul SAFE sau de bani destinaţi agriculturii.

Ministrul Investiţiilor şi Proictelor Europene a fost întrebat, luni seară, la TVR Info, despre impactul pe care lipsa reformei administraţiei îl are asupra demersurilor privind adoptarea legii bugetului de stat.

”Suntem în plin grafic. Nu este ca şi cum am aştepta acum pachetul ca să facem bugetul, lucrurile merg în paralel. În mod evident, Ministerul de Finanţe lucrează pe scenarii, dar scenariul de bază pe care lucrăm acuma este cel legat de faptul că pachetul va fi adoptat, ca să fie foarte clar. Dar calendarul de adoptare a bugetului sunt convins că îl va comunica în detaliu domnul ministru (al Finanţelor – n.r.) Alexandru Nazare”, a răspuns Dragoş Pîslaru.

În ceea ce priveşte fondurile europene pe care bugetul pentru acest an se va baza, ministrul a explicat că este vorba despre 20 de miliarde de euro din PNRR, fonduri de coeziune, fonduri prin programul SAFE pentru consolidarea puterii militare sau de bani destinaţi agriculturii.

”Ambiţia în anul 2026 este să ajungem la o sumă care per total este de 20 de miliarde de euro, din care agricultura şi cu SAFE-ul vor avea vreo 5 şi restul, 15, sunt PNRR – 10 (miliarde de euro – n.r.), coeziune – 5”, a explicat ministrul, subliniind că mare parte din aceşti bani sunt granturi.