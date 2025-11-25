Dragoș Pîslaru: Reforma companiilor de stat este o urgență de bun-simț

Reforma companiilor de stat este o urgență de bun-simț pentru orice stat care respectă banul public, a transmis, luni, ministrul Investițiilor și proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

‘Trebuie să înțelegem dimensiunea reală a problemei: există zeci de companii de stat care acumulează anual pierderi uriașe, trăiesc din subvenții de miliarde de lei și blochează resurse care ar trebui să meargă în educație, sănătate și investiții reale. Unele dintre aceste companii sunt astăzi, de facto, o gaură neagră pentru bugetul României. Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a prezentat astăzi arhitectura reformei: reactivarea Comitetului Național pentru Reforma Companiilor de Stat, o hartă sectorială care să arate unde are sens să fim prezenți ca stat, un registru unic al companiilor de stat și un proces real, etapizat, care începe cu un proiect-pilot de 10 companii din Energie și Transporturi’, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că susține pe deplin această direcție, menționând că reforma companiilor de stat ‘nu este despre tăieri doar pe hârtie, ci despre responsabilitate’.

‘Nu mai vorbim doar de jaloane pe hârtie, ci de eliminarea conducerilor interimare și restructurarea efectivă a companiilor cu pierderi istorice. Susțin pe deplin această direcție. Reforma companiilor de stat nu este despre tăieri doar pe hârtie, ci despre responsabilitate: guvernanță profesionistă, transparență, criterii clare de performanță, implicarea AMEPIP și a celorlalte structuri relevante în decizii bazate pe date, nu pe reflexe politice’, a arătat ministrul.

În opinia sa, din perspectiva Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, reforma companiilor de stat este și o obligație europeană. ‘Aavem jaloane în PNRR legate de numiri profesioniste și restructurarea companiilor cu pierderi, iar accesul la fonduri europene depinde de aceste schimbări. Nu putem spera la o economie competitivă generată de banii europeni, așezată însă pe fundația unor companii politizate și neperformante. Reforma companiilor de stat este un act de respect față de oameni: față de cei care plătesc taxe, față de cei care muncesc corect și față de generațiile care vin. Este momentul să oprim risipa și găurile negre. Este momentul să introducem performanța în companiile de stat’, a mai scris ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru pe pagina sa de socializare.