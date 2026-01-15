Economia britanică a revenit pe creștere, în urma redresării sectorului auto

Economia britanică a revenit pe creștere în noiembrie, în urma impulsului venit de la producătorul auto Jaguar Land Rover (JLR), care și-au reluat activitatea după atacul cibernetic, a anunțat joi Oficiul Național de Statistică (ONS), transmit DPA și Reuters.

În noiembrie, PIB-ul Regatului Unit s-a majorat cu 0,3%, cel mai rapid ritm de creștere începând din iunie, după un declin de 0,1% în octombrie. Creșterea depășește previziunile, economiștii estimând un avans de 0,2%.

De asemenea, datele oficiale arată că economia britanică a crescut în septembrie cu 0,1%, deși inițial ONS anunțase o scădere de 0,1%. Revizuirea se datorează, în principal, datelor privind sectorul farmaceutic.

Creșterea din noiembrie a fost susținută de un avans de 25,5% în industria auto, după declinul sever din septembrie, în urma atacului cibernetic care a afectat activitatea fabricilor Jaguar Land Rover. Cel mai mare producător auto britanic a anunțat redresarea producției în noiembrie.

‘Datele pentru noiembrie arată că acum industria s-a redresat în mare măsură. Dar sectorul construcțiilor s-a contractat din nou’, a apreciat Liz McKeown, director în cadrul ONS.

În noiembrie, sectorul construcțiilor a scăzut cu 1,3%, continuând tendința descendentă. Industria a raportat un avans de 1,1%, sprijină de creșterea din domeniul auto și de o expansiune de 3,8% a sectorului farmaceutic. În plus, sectorul serviciilor a urcat cu 0,3%, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat un declin de aproximativ 0,3%.

Banca Angliei (BoE) se așteaptă la o stagnare a economiei britanice în trimestrul patru din 2025.

În perioada august-noiembrie 2025, PIB-ul Regatului Unit a crescut cu 0,1%, arată datele ONS, în timp ce economiștii se așteptau la un declin de 0,2%.

Economia britanică ar putea depăși previziunile la începutul acestui an, datorită datelor peste așteptări și a încheierii perioadei de incertitudini legată de buget, a apreciat Sanjay Raja, economist la Deutsche Bank.

Fondul Monetar Internațional estimează o creștere de 1,3% a economiei britanice în 2026, un nivel similar cu cel din 2025.