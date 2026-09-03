Economia rusă ‘îngheață’, avertizează șeful Sberbank

German Gref, directorul general al Sberbank, o bancă controlată de statul rus care este vizată de sancțiuni occidentale din cauza războiului din Ucraina, a declarat joi că economia rusă ‘îngheață’ și a cerut măsuri de susținere a companiilor rusești, transmite EFE.

‘Astăzi, în opinia mea, acest lucru este deja evident. Există întotdeauna un joc de cuvinte: ce semnificații dăm anumitor definiții. Banca Centrală vorbește despre o încetinire treptată, dar noi descriem situația ca o răcire, chiar hipotermie. Cifrele vorbesc de la sine’, a declarat German Gref reporterilor prezenți la Forumul Economic Estic desfășurat la Vladivostok, Rusia. Șeful Sberbank a atras atenția asupra ‘reducerii semnificative a indicatorilor care măsoară încrederea mediului afaceri în vara anului 2026’, precum și asupra nivelurilor șomajului, consumului și formării brute de capital fix.

Potrivit lui Gref, creșterea PIB-ului Rusiei în prima jumătate a anului, pe care a estimat-o la 0,6%, este considerabil mai mică decât creșterea potențială a economiei, estimată de Banca Centrală a Rusiei la 1,5-2,5%. ‘Toți acești factori indică faptul că, desigur, trebuie să trecem la o politică de susținere și stimulare a creșterii, de creștere a investițiilor’, a apreciat German Gref.

De asemenea, directorul general al Sberbank a avertizat că nu va exista un punct de cotitură ‘până când dobânzile de pe piață nu se vor normaliza și se vor stabiliza în intervalul 10-12%’. ‘Revenirea la acești indicatori normali este, în opinia mea, principala sarcină astăzi pentru a relua și stabiliza creșterea economică. Cred că toată lumea ar trebui să fie atentă la condițiile macroeconomice; companiile au nevoie de ajutor’, a concluzionat el.

Analiștii sunt de părere că disputa dintre responsabilii economici din Rusia care susțin o politică monetară restrictivă pentru reducerea inflației, cum ar fi Banca Centrală a Rusiei, și cei care pledează pentru o rublă mai slabă pentru a îmbunătăți climatul investițional, cum ar fi patronatul rus și Sberbank, cea mai mare bancă a țării, se va intensifica anul viitor.

În pofida sancțiunilor occidentale impuse băncii pe care Gref o conduce de aproape două decenii, Sberbank a obținut anul trecut un profit net record de 1.700 miliarde de ruble (19,50 miliarde de dolari) și directorul său general se așteaptă ca profitul net din acest an să fie mai mare decât în 2025 și să atingă un nou record în 2027.