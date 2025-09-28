Economist: „Oricând este posibil ca sistemul de plată cu cardul să cadă”. Câți bani cash ar fi bine să aibă orice familie în casă

Economistul Adrian Negrescu a recomandat vineri, la Antena 3 CNN, familiilor din România, să țină în casă o sumă între 500 și 1.000 de lei, în numerar, în cazul unei catastrofe sau pene de curent. Analistul financiar a explicat că oricând este posibil ca sistemul de plată cu cardul să nu mai funcționeze, cu atât mai mult în România unde riscul unor pene de curent este ridicat.

Avertismentul economistului vine în contextul în care Banca Centrală Europeană i-a îndemnat pe oameni să aibă o rezervă de bani cash în locuințe, iar în România, secretarul de stat Raed Arafat i-a sfătuit pe români să fie pregătiți să se poată descurca singuri 72 de ore sau chiar 10 zile într-o situație de urgență națională.

Adrian Negrescu este de părere că sistemul de plată cu cardul poate deveni nefuncțional în orice moment.

„Oricând este posibil ca sistemul de plată cu cardul să cadă. Să se întrerupă curentul electric, în România există un risc destul de mare de pene de curent, mai ales în perspectiva următoarelor luni, când vine iarna și nu știm cum ne vom acoperi necesarul de electricitate. Se pot întâmpla tot felul de situații neprevăzute și într-adevăr e bine să ai niște bani deoparte, mai ales pentru astfel de situații.

Vestea bună e că în România poți să cumperi cu bani cash multe lucruri, să te duci la piață, să iei de la țărani, dacă ai nevoie de mâncare, să cumperi tot ce ai nevoie de la buticul din cartier, fără să fie necesar să plătești cu cardul”, a explicat analistul financiar.

Economistul a explicat că, ideal, o familie cu unul sau doi copii ar trebui să aibă în casă în jur de 1.000 de lei, bani cu care ar urma să-și acopere necesitățile de bază în cazul unei catastrofe de orice natură.

„Cât ne-ar trebui? Cred că pentru câteva zile. Două, trei zile de supraviețuire în condiții extreme, dar nu cred că vom ajunge într-o asemenea situație. Ar trebui să avem undeva între 500 și 1000 de lei, dacă avem o familie cu un copil sau doi.

Ce înseamnă asta? Înseamnă bani pentru a-ți asigura mâncarea, apa necesară, poate, cine știe, pentru lucruri care țin de medicina de urgență, în cazul unui cataclism, o catastrofă.

Dincolo de bani trebuie să avem și niște rezerve alimentare și e esențial să avem așa ceva în orice situație”, a mai spus Adrian Negrescu la Antena 3 CNN.

Banca Centrală Europeană și mai multe țări au trimis populației mesaje și recomandări să țină bani cash în casă în situații de criză, bani care să acopere nevoile timp de 72 de ore. Profesorul de economie mondială, Christian Năsulea a explicat vineri, la Antena 3 CNN, că această recomandare a fost făcută în contextul înmulțirii atacurilor asupra unor sisteme informatice.

Autoritățile din Țările de Jos, Austria și Finlanda, de pildă, recomandă ca fiecare gospodărie să păstreze între 70 și 100 de euro de persoană, suficient pentru a acoperi necesitățile de bază timp de aproximativ 72 de ore.