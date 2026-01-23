Elon Musk promite reţea extinsă de robotaxiuri Tesla în SUA, până la finalul anului 2026

Elon Musk a declarat joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos, că Tesla va avea o reţea ”foarte larg răspândită” de robotaxiuri fără şofer în Statele Unite până la sfârşitul acestui an, accelerând ambiţiile companiei în zona vehiculelor autonome, relatează CNBC.

”Tesla a lansat serviciul de robotaxiuri în câteva oraşe şi va fi foarte, foarte extins până la finalul anului în SUA”, a afirmat Musk. Declaraţia vine după ani de promisiuni amânate privind vehicule complet autonome.

Primele robotaxiuri Tesla au început să circule în Austin din iunie, dar cu supraveghetori umani la bord. Ulterior, compania a lansat şi un serviciu ride-share în San Francisco, cu şoferi umani. Tesla nu are în prezent autorizaţiile necesare pentru a testa sau opera vehicule complet autonome pe drumurile publice.

Musk estimase încă din 2019 că va lansa robotaxiuri până în 2020, o predicţie care nu s-a materializat. Între timp, competiţia s-a intensificat: Waymo, susţinută de Alphabet, domină segmentul şi a încheiat 2025 operând în cinci state, lansând joi serviciu şi în Miami. Zoox, parte a Amazon, a intrat la rândul său în segmentul vehiculelor autonome în 2025.

A fost prima participare a lui Musk la Davos după mai mulţi ani, în ciuda criticilor anterioare la adresa forumului, pe care îl numise „boring af”.

În discuţia cu directorul BlackRock, Larry Fink, Musk a mai spus că roboţii umanoizi Optimus vor fi disponibili pentru public până la finalul lui 2027. El a reiterat şi viziunea sa privind evoluţia accelerată a inteligenţei artificiale: „La ritmul actual, cred că vom avea AI mai inteligentă decât orice om până la finalul acestui an, cel târziu anul viitor.”