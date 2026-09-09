Erbașu: Trebuie să facem investiții programate de noi, nu impuse de cei de la Bruxelles

România trebuie să facă investiții din propriile sale resurse, nu impuse de Uniunea Europeană, care a făcut investiții de bază, necesare, a declarat, marți, Cristian Erbașu, președintele Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România (CAIR).

‘Am vorbit 30 de ani numai despre fonduri europene. Trebuie să înțelegem că este necesar să ne pregătim, să lucrăm, să facem investiții programate de noi, nu impuse de cei de la Bruxelles. Pentru asta trebuie să știm să ni le planificăm, să fim capabili să ni le finanțăm și pentru că, mai devreme sau mai târziu, fie va trebui să venim cu cofinanțări extrem de mari – n-o să se mai accepte confinanțările acestea foarte mici – sau să facem investiții foarte mari, mai ales acele investiții care completează întreaga structura investițională. Bruxelles-ul a făcut investiții de bază, a făcut anumite investiții necesare, însă, sunt multe investiții pe care noi trebuie să le facem pentru ca cercul să se închidă. Or, acestea trebuie să le facem noi înșine, cu propriile resurse și nu doar cu credite’, a spus președintele confederației patronale.

Erbașu a participat la sesiunea de deschidere a celui mai mare eveniment dedicat industriei apei din România, ExpoApa 2026, organizat de Asociația Română a Apei (ARA), în perioada 8-10 septembrie, la ROMEXPO.

În context, președintele CAIR a subliniat importanța resurselor umane și financiare proprii pentru asigurarea progresului țării noastre.

‘Noi discutăm de lucruri care sunt impuse la nivel mondial, la nivel european, în mod special. Vorbim de sustenabilitate, de mediu, de reziliență, de tehnologie, însă aceste lucruri nu sunt posibile dacă nu avem resurse și, în primul rând, resursa umană, care nu se poate obține fără resursă financiară. Aceste resurse financiare nu vin întotdeauna numai din fondurile europene, numai din cadouri sau numai din împrumuturi, trebuie să le producem și noi înșine. Nu vom fi în stare să facem acest lucru dacă nu înțelegem că profitabilitatea nu este o rușine. Din păcate, profitabilitatea este o rușine dacă este mai mare de 3%-5%. S-a implementat acest lucru și nu știu de ce ne ținem de acest lucru. Încerc să conving pe toată lumea, mai ales pe cei care au un cuvânt de spus în societatea românească, că fără un profit de minimum 10% nu avem cum să progresăm’, a explicat Cristian Erbașu.

Ediția din acest an a ExpoApa reunește aproape 90 de expozanți din România și alte 12 țări din Europa și va aduce peste 4.000 de participanți din întreaga regiune: reprezentanți ai operatorilor de apă, autorităților publice, producătorilor și integratorilor de tehnologii, mediului academic și organizațiilor profesionale.

Programul include conferințe și dezbateri despre viitorul industriei, finanțarea investițiilor, tehnologie și competențele necesare sectorului, precum și o expoziție tehnică dedicată celor mai noi soluții pentru reducerea pierderilor de apă, tratarea apelor uzate, monitorizarea rețelelor și automatizarea proceselor. Zona exterioară va găzdui echipamente de mari dimensiuni și demonstrații operaționale.

Printre invitații ediției se numără Arthur Guischet, secretar general al Asociației Europene a Apei (EWA) și Katerina Schilling, secretar general al Asociației Internaționale a Companiilor de Apă din Bazinul Dunării (IAWD), alături de reprezentanți ai asociațiilor de apă din Danemarca, Polonia, Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova, precum și ai Ambasadei Regatului Danemarcei în România.

Din partea autorităților naționale participă reprezentanți ai Guvernului, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Administrației Naționale ‘Apele Române’ și ai Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC).