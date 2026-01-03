Erdogan salută un acord pentru livrarea unor avioane de luptă turce către Spania

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a salutat sâmbătă un acord în baza căruia Spania va achiziționa avioane de vânătoare Hurjet de fabricație turcă, o mișcare pe care a descris-o ca o dovadă a ‘rolului de pionierat’ al țării sale în industria de apărare și aviație, relatează AFP.

Potrivit oficialilor turci, acordul semnat în această săptămână prevede achiziționarea a 30 dintre aceste aeronave de către forțele aeriene spaniole, pentru o sumă estimată la 2,6 miliarde de euro.

‘Acordul pe care l-am încheiat recent cu Spania a confirmat rolul de pionierat al țării noastre în acest domeniu’, a declarat sâmbătă Erdogan la un eveniment organizat la Istanbul.

Integrarea avioanelor Hurjet de către un stat membru al Uniunii Europene și NATO va extinde și mai mult oportunitățile Turciei în anii următori, a adăugat el.

Marți, Haluk Gorgun, șeful agenției industriei de apărare din Turcia, a descris acordul ca fiind mult mai mult decât o simplă vânzare de aeronave.

‘Acesta nu este doar un contract pentru o aeronavă de antrenament. Este un pachet complet care include sisteme la sol, sisteme de simulare, servicii de întreținere și asistență, precum și un model de cooperare’, a declarat el, subliniind aprofundarea cooperării dintre Turcia și Spania în industria de apărare și tehnologia înaltă.

Turcia și-a dezvoltat treptat exporturile de apărare în ultimii ani, în special drone, care au fost vândute în numeroase țări.

Potrivit lui Erdogan, aceste exporturi, care s-au ridicat la 248 de milioane de dolari (211 milioane de euro) în 2002, sunt proiectate să ajungă la 9,8 miliarde de dolari (8,3 miliarde de euro) în 2025.