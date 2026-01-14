Eurostat: Aproape 50% din electricitatea utilizată în UE a provenit din surse de energie regenerabilă, în 2024

Un procent de 47,5% din consumul brut de electricitate în Uniunea Europeană din 2024 a venit din surse de energie regenerabilă, în creștere cu 2,1 puncte procentuale (pp) față de 2023, arată datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În 2024, România a a fost aproape de media UE, cu o pondere de 47,64%.

Nivelul aproape s-a triplat (30 pp) de când s-a început publicarea datelor, în 2004. Ponderea s-a situat la 15,9% în 2004, a urcat la 28,6% în 2014 și s-a majorat la 47,5% în 2024.

În rândul statelor membre UE, cele mai ridicate ponderi ale consumului final brut de energie care a venit din surse de energie regenerabilă s-au înregistrat în Suedia (62,8%), Finlanda (52,1%) și Danemarca (46,8%), iar cele mai scăzute în Belgia (14,3%), Luxemburg (14,7%) și Irlanda (16,1%).

Cea mai mare parte a electricității totale generate din sursele de energie regenerabilă a venit din eolian (38%), hidro (26,4%), energia solară (23,4%), biocombustibili solizi (5,8%) și alte surse regenerabile (6,4%). Energia solară este sursa cu cea mai rapidă creștere: dacă în 2008 era responsabilă pentru doar 1%, sau 7,4 TWh, în 2024 a ajuns la 304 TWh.

Datele arată că mai mult de 75% din electricitatea consumată în 2024 a fost generată din surse de energie regenerabilă în Austria (90,1%, în special hidro), Suedia (88,1%, hidro și eoliană) și Danemarca (79,7%, mai ales eoliană). Ponderi de peste 50% au fost în Portugalia (65,8%), Spania (59,7%), Croația (58%), Letonia (55,5%), Finlanda (54,3%), Germania (54,1%), Grecia (51,2%) și Țările de Jos (50,5%).

La polul opus, ponderea electricității din regenerabile a fost de sub 25% în Malta (10,7%), Cehia (17,9%), Luxemburg (20,5%), Ungaria și Cipru (ambele cu 24,1%) și Slovacia (24,9%).