Eurostat: Producţia de îngheţată a UE a scăzut anul trecut cu 1,4%

Ţările membre UE au produs anul trecut o cantitate de 3,2 miliarde de litri de îngheţată, o scădere de 1,4% comparativ cu 2022 (3,3 miliarde de litri), arată datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În 2023, cei mai mari producători de îngheţată au fost: Germania (612 milioane de litri), Franţa (568 milioane de litri) şi Italia (527 milioane de litri).

Pe lângă faptul că a fost cel mai mare producător de îngheţată în 2023, Germania a produs, în medie, şi cea mai ieftină îngheţată din UE, la un preţ de 1,8 euro per litru. Franţa a raportat un preţ mediu de 2,2 euro per litru, iar Italia un preţ mediu de 2,6 euro per litru de îngheţată.

La polul opus, cea mai scumpă îngheţată din UE a fost produsă în Austria, cu un preţ mediu de 7,7 euro per litru, urmată de Ungaria (4,8 euro per litru) şi Grecia (3,7 euro per litru).

Pe lângă Germania, cea mai ieftină îngheţată din UE a fost produsă în Lituania (1,9 euro per litru), Cehia (doi euro per litru) şi Suedia (2,1 euro per litru).

În 2023, ţările membre UE au exportat 261 milioane de kilograme de îngheţată în afara spaţiului comunitar, cu o valoare de 1,04 miliarde de euro. În paralel, importurile de îngheţată din ţările non-UE s-au situat la 56 milioane de kilograme, cu o valoare de 217 milioane de euro. De la un an la altul, importurile de îngheţată din afara UE au scăzut cu 8%, în timp ce exporturile au crescut cu 5%.

Franţa a exportat 52 de milioane de kilograme de îngheţată în 2023, fiind responsabilă pentru 20% din exporturile UE de îngheţată în afara spaţiului comunitar, ceea ce o plasează pe primul loc în UE, urmată de Ţările de Jos (35 de milioane de kilograme, sau 14%), Germania (29 milioane de kilograme sau 11%), Italia (28 milioane de kilograme sau 11%) şi Irlanda (24 milioane de kilograme sau 9%).