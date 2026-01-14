Eurostat: România, cel mai ridicat deficit de cont curent din UE, în trimestrul trei din 2025

Uniunea Europeană a înregistrat un excedent de cont curent de 57,3 miliarde de euro (1,2% din PIB) în trimestrul trei din 2025, după un plus de 80,5 miliarde de euro (1,7% din PIB) în precedentele trei luni și un surplus de 96,1 miliarde de euro (2,1% din PIB) în trimestrul trei din 2024, arată datele publicate marți de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

În perioada iulie-septembrie a anului trecut, 16 state membre UE au înregistrat excedent de cont curent, pe primele locuri fiind Germania (41 miliarde de euro), Țările de Jos (19,7 miliarde de euro), Spania (15,4 miliarde de euro), Danemarca (14,8 miliarde de euro), Irlanda (13,9 miliarde de euro) și Suedia (8,4 miliarde de euro), în timp ce alte 11 țări membre, printre care și România, au înregistrat deficit de cont curent.

În trimestrul trei din 2025, țările membre UE cu cel mai ridicat deficit de cont curent au fost România (minus 8,3 miliarde de euro, de la minus 6,7 miliarde de euro în trimestrul doi din 2025), Franța (minus 4,8 miliarde de euro), Polonia (minus 4,2 miliarde de euro) și Belgia (minus 3,8 miliarde de euro).

În perioada iulie-septembrie, UE a înregistrat excedente de cont curent pe relația cu Marea Britanie (75,7 miliarde de euro), Canada (12 miliarde de euro), centrele financiare offshore (11,5 miliarde de euro), SUA (9,2 miliarde de euro), Brazilia (8,4 miliarde de euro), Hong Kong (7,4 miliarde de euro), Elveția (4,6 miliarde de euro), Japonia (4,3 miliarde de euro) și Rusia (4,2 miliarde de euro).

Deficite au fost pe relația cu China (minus 58,3 miliarde de euro) și India (minus 0,3 miliarde de euro).