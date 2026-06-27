Eurostat: România, printre statele UE cu un nivel ridicat al utilizării îngrășămintelor pe bază de fosfor în agricultură

În 2024, au fost utilizate 9,8 milioane tone de îngrășăminte minerale (azot și fosfor) în producția agricolă din UE, o creștere de 6% față de cantitatea folosită în 2023 (9,2 milioane tone), deși rămâne cu 15,8% sub vârful relativ din 2017, arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

În 2024, utilizarea îngrășămintelor pe bază de fosfor în producția agricolă din UE s-a situat la 900.000 de tone în 2024, un avans semnificativ (7,7%), comparativ cu nivelul din 2023. Țările cu cea mai ridicată folosire a îngrășămintelor pe bază de fosfor în agricultură au fost Spania (140.000 tone), Franța (120.000 tone), Italia (100.000), România (90.000 tone) și Germania (70.000 tone); împreună ele au fost responsabile de mai mult de jumătate din utilizarea totală în blocul comunitar.

Utilizarea îngrășămintelor pe bază de azot în producția agricolă din UE a crescut la un nivel estimat de 8,9 milioane tone în 2024, reprezentând un avans anual de 5,8%. Această folosire a îngrășămintelor pe bază de azot a fost la un nivel ridicat în principalii producători agricoli din UE, în special Franța (1,8 milioane tone), Germania (1,1 milioane tone) și Spania (900.000 tone).

Deși acest tip de îngrășământ joacă un rol crucial în sporirea randamentelor culturilor, folosirea lor excesivă poate duce la spălarea nutrienților din sol, afectând ecosistemele și contribuind la poluarea apei și solului.