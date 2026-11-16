Exact Tours lansează Târgul de Turism Online: circuitele în destinații spectaculoase, cu experiențe inedite, au reduceri de până la 500 de euro/persoană

Târgul de Turism Online, organizat între 16 și 25 noiembrie, aduce în prim-plan diversitatea portofoliului Exact Tours, cu circute pe mai multe continente, de la Asia și Caucaz la America de Sud și Oceania. Campania cuprinde atât destinații consacrate precum Japonia, China, Coreea de Sud, cât și regiuni mai puțin explorate de turiștii români, precum Islanda, Groenlanda, Insulele Azore, Scoția, dar și itinerarii care reunesc mai multe țări într-o singură vacanță. Turiștii beneficiază de reduceri de până la 500 de euro/persoană pentru primele cinci locuri din fiecare produs dintre cele 40 incluse în campania online.

Circuitele multicountry le oferă turiștilor posibilitatea să descopere mai multe țări într-o singură vacanță. Itinerariile valorifică avantajul unui singur zbor intercontinental, reduc timpul petrecut pe drum și oferă o perspectivă mai amplă asupra unei regiuni, a culturilor și civilizațiilor sale. Propunerile Exact Tours sunt:

India – Nepal (19-28 februarie, redus de târg la 2.470 de euro/persoană)

Paște în Madagascar, Reunion și Mauritius (26 aprilie-8 mai, redus la 4.720 de euro/persoană)

Paște în Brazilia, Argentina și Uruguay (26 aprilie-7 mai, redus la 3.490 de euro/persoană)

Paște în Singapore, Malaezia și Indonezia (28 aprilie-10 mai, redus la 3.120 de euro/persoană)

Estonia, Letonia, Lituania, Finlanda (20-27 iunie, redus la 1.390 de euro/persoană)

“Observăm un interes tot mai mare pentru călătorii care depășesc granițele unei singure țări. Turiștii vor să descopere, să înțeleagă regiuni întregi și să aibă experiențe cât mai diverse în timpul unei vacanțe. Circuitele multicountry răspund foarte bine acestei dorințe: valorifică mai eficient timpul de călătorie și oferă o experiență complexă, fără să fie nevoie de organizarea mai mutor concedii separate”, declară Olivia Berghianu, director executiv al agenției de turism Exact Tours.

Mai multe circuite construite în jurul unor evenimente culturale și experiențe locale deosebite sunt oferite la târgul online:

“Revelion Uzbekistan – Noul An pe Drumul Mătăsii”, între 27 decembrie și 4 ianuarie, redus la 2.170 de euro/persoană în timpul târgului de turism. Include vizite în Samarkand, Bukhara și Khiva, orașe cu o importantă moștenire istorică și arhitecturală, iar în noaptea dintre ani turiștii participă la o petrecere în stil uzbec.

“Paște în Etiopia cu Oana Rotaru”, între 24 aprilie și 5 mai. Etiopia este singura țară africană creștină pentru care sărbătorile pascale, numite Fasika, reprezintă una dintre cele mai sacre și venerate sărbători ale Bisericii Ortodoxe Etiopiene. Turiștii pot participa la ceremoniile din Lalibela, cel mai mare centru de pelerinaj creștin din Etiopia, alături de mii de pelerini îmbrăcați în tradiționalul alb etiopian. Ceremonia din Vinerea Mare se desfășoară la Bete Mariam, una dintre cele mai vechi biserici ale complexului, iar slujba din seara de Paște, la Bete Medhane Alemara

“China și Mongolia – Festivalul Naadam cu Oana Rotaru”, 1-15 iulie, circuit redus la 4.670 de euro/persoană cu ocazia târgului de turism. Festivalul curselor de cai și al costumelor populare mongole marchează sărbătoarea dedicată moștenirii nomade, inclusă în Patromoniul Unesco.

“Circuitul Islanda – Groenlanda“, 18-26 iunie, redus la 4.570 de euro/persoană, le dă turiștilor posibilitatea să participe la manifestările dedicate perioadei Mid Summer, celebrată în preajma solstițiului de vară, când zilele ating cea mai mare durată, iar comunitățile locale marchează această perioadă prin evenimente și tradiții specifice.

O ofertă specială a târgului online este croaziera de Paște în Australia, Noua Caledonie, Vanuatu și Fiji, care durează 18 zile, din 20 aprilie, redusă cu 500 de euro, la 5.490 de euro/persoană.

Japonia, destinația cu care Exact Tours și-a început activitatea de organizator de vacanțe externe, rămâne una dintre destinațiile foarte căutate de turiști, în special în perioada cireșilor înfloriți. Exact Tours organizează în 2027 diverse circuite în Japonia, cu durată de la 10 la 18 zile, pentru Sakura, dar și cu itinerarii noi. Unul dintre acestea, circuitul “Japonia de la Nord la Sud”, este conceput pentru cei care vor să descopere mai mult decât traseul clasic Tokyo-Kyoto-Osaka și să exploreze diversitatea culturală și geografică a întregii țări.

Circuite complete, cu experiențe importante incluse în tarif

Circuitele Exact Tours sunt concepute ca experiențe complete. Obiectivele și experiențele esențiale pentru descoperirea destinației sunt deja incluse în program și în tariful circuitului, astfel încât turiștii nu trebuie să își planifice bugete suplimentare pentru principalele vizite și activități la fața locului. Rămân opționale doar experiențele speciale, cu caracter excepțional, precum un zbor cu elicopterul deasupra Cascadei Victoria.

De asemenea, cei care doresc să călătorească, dar nu au un partener de vacanță, pot opta pentru partajele disponibile în anumite circuite sau pot deschide un partaj pentru o plecare pe care și-o doresc. Astfel, pot beneficia de siguranța unui grup organizat și de costuri mai avantajoase, fără să renunțe la experiența călătoriei.

Rezervările, în cele zece zile de târg de turism, se pot face online, dar și la sediul agenției din strada Ghiocei 2.