Exporturile italiene spre SUA au crescut în 2025, în pofida tarifelor lui Trump

Exporturile italiene către Statele Unite au crescut cu 7,2% în 2025, în pofida tarifelor vamale impuse de președintele Donald Trump, arată cifrele publicate joi de Institutul Național de Statistică (Istat), informează AFP.

De asemenea, au crescut și importurile din cel mai mare partener comercial al Italiei (din afara Uniunii Europene), cu 35,9%, rezultând un excedent al balanței comerciale de 34,2 miliarde de euro pe relația cu Statele Unite.

Per total, exporturile italiene în afara UE au continuat să crească în 2025 (+2,3%, după +1,3% în 2024), impulsionate de vânzările de bunuri de consum non-durabile (alimente, textile, produse farmaceutice) și de bunuri intermediare (produse metalice, substanțe chimice).

În luna noiembrie a anului trecut, Istat a explicat că creșterea exporturilor italiene la nivel mondial în primele 11 luni ale anului 2025 s-a datorat în principal vânzărilor mai mari de produse farmaceutice, produse metalice și produse alimentare.

Pe lângă Statele Unite, exporturile italiene au crescut semnificativ în 2025 și către Elveția (+16,3%), a doua cea mai mare piață de export a Italiei (în afara UE), rezultând un excedent comercial de 19,7 miliarde euro.

În schimb, au scăzut exporturile italiene către Marea Britanie (minus 1,6%), cu un excedent comercial de 19,5 miliarde euro, și către Turcia (minus 23,2%).

De asemenea, anul trecut importurile Italiei au crescut cu 3,4%, după o scădere comparabilă (minus 3,1%) în 2024. Achizițiile de bunuri de consum non-durabile au compensat cu prisosință scăderea achizițiilor de energie, potrivit Istat.

Importurile au crescut în special din China (+16,4%), rezultând un deficit comercial de 46,3 miliarde euro pentru Italia și din țările sud-americane Mercosur (+15%), care se așteaptă să accelereze în continuare odată cu acordul comercial aprobat de Comisia Europeană.

Per total, Italia a încheiat anul 2025 cu un excedent comercial (excluzând UE) ușor mai mic, de 56,1 miliarde euro, față de unul de 57,6 miliarde euro în 2024.

Conform prognozelor Istat, pe fondul reducerii incertitudinii legate de exporturi și a unei reveniri a cererii interne, economia italiană este așteptată să accelereze modest în 2026. Produsul Intern Brut (PIB), un indicator cheie al economiei naționale, este prognozat să cunoască o modestă creștere de 0,8% în 2026, a indicat Istat în decembrie 2025.