Exporturile UE de autoturisme hibride și electrice au crescut mai rapid decât importurile în 2025

Uniunea Europeană a importat anul trecut autoturisme hibride și electrice în valoare de 45,1 miliarde euro, în creștere cu 4% față de 2024, în timp ce exporturile blocului comunitar au crescut cu 10% în ritm anual până la 64,7 miliarde de euro, arată datele publicate marți de Eurostat.

Per total, în ultimul deceniu a avut loc o creștere semnificativă a comerțului cu autoturismele hibride și electrice, în condițiile în care în anul 2017 ponderea autoturismelor electrice și hibride reprezenta doar 10% din totalul importurilor și, respectiv, 3% din totalul exporturilor de autoturisme ale blocului comunitar.

În 2025, ponderea autoturismelor complet electrice în rândul importurilor UE a fost de 20% și de 18% în cazul exporturilor (față de 0,8%, respectiv 1,1% în 2017). Autoturismele hibride plug-in au reprezentat 17% din importuri și 9% din exporturi (față de 1,2%, respectiv 1,8% în 2017), iar ponderea autoturismelor hibride fără încărcare la priză (non-plug-in) a fost de 23% pentru importuri și de 14% pentru exporturi (față de 8%, respectiv 0,3% în 2017).

Din cele 12,6 milioane de autoturisme produse în UE în 2025, aproape 40% au fost hibride sau electrice (4,8 milioane), ceea ce reprezintă o creștere de aproape un milion față de 2024 (3,9 milioane). Tot în 2025, 17% dintre autoturismele produse în UE au fost electrice, 7% au fost hibride plug-in, iar 14% au fost hibride fără încărcare la priză.

Valoarea autoturismelor electrice și hibride produse în UE s-a ridicat la 139 de miliarde euro în 2025, comparativ cu 123 de miliarde euro în 2024. Autoturismele electrice au avut cea mai mare valoare, de 68 de miliarde euro (față de 58 de miliarde euro în 2024), fiind urmate de autoturismele hibride fără încărcare la priză (non-plug-in), cu 38 de miliarde euro (valoare neschimbată față de 2024), și de cele hibride cu încărcare la priză (plug-in), cu 33 de miliarde euro (în creștere de la 27 de miliarde euro în 2024).

China a fost principala sursă pentru importurile UE de autoturisme electrice, fiind responsabilă pentru 42% din totalul importurilor de mașini electrice ale blocului comunitar, fiind urmată de Coreea de Sud (27%) și Japonia (9%).

În sens invers, principalele destinații pentru exporturile UE de autoturisme electrice au fost Marea Britanie (35%), Statele Unite și Norvegia (ambele cu o cotă de 14%).