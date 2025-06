Fechet: SGR a turat motoarele. Peste 498,3 milioane ambalaje au fost colectate și returnate în luna mai

Peste 498,3 milioane ambalaje au fost colectate și returnate în luna mai, adică aproape 17 milioane ambalaje în fiecare zi, a anunțat, miercuri, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet.

‘Sistemul Garanție – Returnare (SGR) a turat motoarele și se ia la întrecere cu recordurile lunare estivale de anul trecut. M-am uitat pe cele mai noi date care îmi arată cum merge SGR la nivel național, iar rezultatele sunt excelente! Cu peste 254,5 milioane PET-uri, 107,5 milioane sticle și 136,2 milioane doze de aluminiu returnate, luna precedentă se apropie ca nivel de performanță de august 2024. În plus, 33.287 tone ambalaje SGR au ajuns în fabricile de reciclare, unde sunt transformate în materie primă, într-un circuit care reduce presiunea asupra resurselor, scade emisiile și deschide larg ușa economiei verzi în România’, a scris Fechet pe propria pagină de Facebook.

Acesta a subliniat că și harta punctelor automate de returnare s-a extins în luna mai, fiind 177 noi RVM-uri active care s-au adăugat la rețeaua națională, iar Brăila, Mureș, Sălaj și Călărași deschid lista județelor unde ‘toate sau aproape toate aparatele de returnare funcționează fără reproș’.

‘Sunt vești bune și în ceea ce privește extinderea capacității de preluare a ambalajelor SGR. Într-o rețea de magazine din județul Vaslui, au fost instalate primele sisteme care preiau vrac toate cele trei tipuri de ambalaje, inclusiv ambalajele de sticlă, fără separare prealabilă. Sper ca exemplul să fie urmat de comercianți din cât mai multe localități din țară, pentru că e o soluție inovativă care economisește timpul clienților și încurajează returnarea’, a notat Fechet.

De asemenea, ministrul a transmis că urmărește și evoluția ratelor de reciclare, constatând că SGR a ajutat România să facă un salt uriaș în ceea ce privește reciclarea dozelor din aluminiu. ‘Mai exact, am ajuns la o rată de reciclare de aproape 74%, față de nivelul de 49% raportat pentru 2024 și față de cel de 35% raportat pentru 2022. București, Timiș, Cluj, Ilfov și Constanța au condus clasamentul național la returnarea dozelor de aluminiu, atât ca volum, cât și ca ritm, în primele patru luni din 2025, potrivit unei analize Every Can Counts’, a punctat oficialul de la Mediu.

Fechet a adăugat că performanțele SGR sunt o confirmare puternică a faptului că românii au încredere în Sistemul Garanție – Returnare, iar obiceiul de a returna ambalajele e din ce în ce mai prezent în viața de zi cu zi, e prietenos cu mediul și cu efecte imediate. ‘Pentru că fiecare ambalaj care nu ajunge pe stradă, într-un râu, într-o pădure sau pe marginea unu drum, ci pe linia de procesare a unei fabrici de reciclare, înseamnă un gest simplu și asumat de protejare a naturii’, a menționat ministrul în postarea sa.

Nu în ultimul rând, Fechet a transmis că își dorește să multiplice succesul SGR și în comunitățile din mediul rural, acolo unde sunt testate RVM-urile mobile, iar oamenii pot recupera garanția aproape de casele lor, fără să mai fie nevoiți să parcurgă distanțe mari.

‘La un an și jumătate de la lansare, Sistemul Garanție – Returnare se consolidează și dovedește că putem avea și în România un proiect de succes, cu o infrastructură bine pusă la punct, care se îmbunătățește din mers și cu o mobilizare uriașă din partea românilor care au înțeles că schimbarea începe cu fiecare dintre noi’, a mai scris ministrul Mediului pe rețeaua de socializare.