Datele de la Chainalysis și TRM Labs arată că activitățile ilegale cu criptomonede au scăzut semnificativ între începutul lui 2023 și mijlocul lui 2025: expunerea directă pe cele mai mari 7 exchange-uri centralizate reprezintă acum doar câteva sutimi de procent din volumul total la nivel global.

Expunerea Binance la fonduri ilegale este mult sub media industriei și a scăzut cu 96-98% din începutul lui 2023.

Datele arată o tendință clară: industria cripto scapă de vulnerabilitățile din primii ani și devine unul dintre cele mai transparente sisteme financiare existente.

Industria cripto intră într-o nouă etapă de maturitate. Conform unei analize Binance pe baza datelor independente de la liderii în analiză blockchain Chainalysis și TRM Labs, volumul tranzacțiilor ilegale pe exchange-urile centralizate a scăzut constant în ultimii ani. Ceea ce odată era o problemă mare pentru autorități și utilizatori, a devenit acum o mică parte din activitatea globală, deoarece exchange-urile, firmele de analiză și poliția colaborează pentru a face piețele de active digitale mai sigure și mai transparente.

Pe cele mai mari 7 burse centralizate (după volum) din lume, doar 0,018-0,023% din volumul total al tranzacțiilor era legat direct de adrese ilegale în iunie 2025. Este o îmbunătățire istorică față de acum doi ani și arată cât de mult a avansat ecosistemul în întărirea standardelor anti-spălare de bani (AML) și a sistemelor de detecție.

Binance a fost în centrul acestei evoluții, realizând cea mai mare reducere a procentului de tranzacții ilegale, în timp ce deține cel mai mare pool de lichiditate din industrie.

Cum conduce Binance progresul întregii industrii?

Datele ambelor firme de analiză arată că Binance, cel mai mare exchange de active digitale din lume, reușește constant să aibă cea mai mică expunere la fonduri ilegale, deși procesează un volum de tranzacționare mult mai mare decât orice altă platformă.

În iunie 2025, doar 0,007% din volumul Binance era legat direct de portofele asociate cu activități ilegale, arată datele Chainalysis. Media celorlalte 6 mari burse era 0,018%, deci Binance are un raport de peste 2,5 ori mai bun.

Analiza datelor TRM Labs arată un rezultat similar: 0,016% din volumul Binance avea expunere directă la surse ilegale, față de 0,023% la celelalte burse mari, adică o diferență de aproximativ 30 de procente.

Aceste cifre vin cu un context important: activitatea de tranzacționare de pe Binance este egală cu volumul combinat al următoarelor 6 mari exchange-uri crypto globale. Astfel, Binance are cel mai mic procent de expunere la fonduri ilegale, deși volumul este mult mai mare raportat la fiecare exchange în parte.

Ce înseamnă „expunere directă”?

Expunerea directă reprezintă procentul din volumul total al unei burse care poate fi urmărit direct către portofele implicate în activități ilegale dovedite (răscumpărări ransomware, escrocherii, încălcări de sancțiuni, hack-uri etc.). Transparența blockchain-ului permite măsurarea exactă a acestui lucru.

Exemplu: dacă printr-o bursă trec 10.000 de dolari și doar 1 dolar vine sau merge către o adresă ilegală, asta înseamnă 0,01% expunere directă.

Volumul banilor ilegali din sistemul financiar tradițional este mult mai mare: raportul NASDAQ 2024 estimează 3.100 de miliarde de dolari spălați în 2023 prin sistemul financiar global, iar ONU/FMI spun că 2–5% din PIB-ul mondial (peste 2.000 de miliarde de dolari anual) se spală prin metode tradiționale.

În schimb, Chainalysis și TRM estimează că expunerea totală ilegală pe cele mai mari 7 burse cripto este de ordinul a câteva miliarde de dolari pe an.

Un raport al Casei Albe din 2025 spune clar: „Prevalența spălării de bani și finanțării terorismului prin active digitale rămâne mult sub nivelul acelorași activități care folosesc moneda fiduciară, băncile și alte metode tradiționale.”

Reducere de 96–98% a expunerii Binance din 2023 până în 2025

Ambele firme arată că între ianuarie 2023 și iunie 2025, Binance și-a redus expunerea directă la fluxuri ilegale cu 96% (Chainalysis) până la 98% (TRM Labs). Ritmul de îmbunătățire a fost cu 4-5 puncte procentuale mai mare decât media celorlalte 6 exchange-uri mari.

În 2025, Binance procesează, în medie, peste 90 de miliarde de dolari pe zi și peste 217 milioane de tranzacții zilnic, cifre mai mari decât toate celelalte exchange-uri la un loc.

Cum obține Binance aceste rezultate?

Totul se bazează pe un sistem de securitate și conformitate:

Peste 1.280 de specialiști (aproape 22% din angajații globali) lucrează doar în conformitate, investigații și risc. Compania investește sute de milioane de dolari anual în KYC, monitorizare tranzacții și cooperare cu autoritățile.

A răspuns la peste 240.000 de cereri din partea poliției și a ținut peste 400 de sesiuni de training pentru anchetatori.

E membru fondator al rețelei Beacon și al programului global T3+ (împreună cu Tether, TRON și TRM Labs) pentru a recupera rapid fondurile ilegale.

Folosește inteligență artificială și machine learning pentru a detecta cu precizie tranzacțiile suspecte și a reduce alertele false.

Concluzie

Datele firmelor de analiză din industria crypto arată un singur lucru: criptomonedele sunt mai curate ca niciodată, iar progresul este măsurabil și verificabil!

Ce înseamnă asta pentru autoritățile și instituțiile care se gândesc să adopte blockchain-ul? Exchange-urile bine supravegheate pot funcționa la scară globală cu standarde care le depășesc pe cele din piețele tradiționale.