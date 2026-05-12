Fondul Inițiativei celor Trei Mări ar putea genera 1,8 miliarde euro pentru PIB-ul României

Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări a generat investiții de aproximativ 255 milioane de euro în economia românească, iar impactul cumulativ asupra PIB-ului României este estimat la 1,8 miliarde euro în perioada 2020-2035, arată raportul de impact al Fondului, publicat marți.

‘Primul raport de impact privind Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări (FII3M) evidențiază contribuția semnificativă a acestuia la dezvoltarea economică a regiunii Europei Centrale și de Est, inclusiv în România, prin mobilizarea de investiții și crearea de noi locuri de muncă’, se menționează într-un comunicat remis AGERPRES.

Publicarea raportului are loc în continuarea discuțiilor și priorităților reafirmate în cadrul celui de-al 11-lea Summit al Inițiativei celor Trei Mări, desfășurat la Dubrovnik, Croația, unde au fost abordate teme legate de dezvoltarea infrastructurii, conectivității și competitivității economice regionale, menționează sursa citată.

‘Începând cu 2025, Banca de Investiții și Dezvoltare contribuie, în numele și contul statului român, activ la evoluția și impactul Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări în regiune și în România.’, se mai arată în document.

Conform sursei citate, BID este în prezent implicată și în alte vehicule investiționale dezvoltate sub egida Inițiativei celor Trei Mări, Fondul de Inovare și, respectiv, Fondul de Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări

‘Pentru România, Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări reprezintă o investiție cu rezultate solide. În prezent, fondul a generat investiții de aproximativ 255 milioane de euro în economia românească (equity și capital adițional), cu un impact potențial total estimat la circa 1,24 miliarde de euro în investiții pe durata de viață a fondului. Raportat la contribuția României la Fond, realizată prin BID, de 20 milioane de euro, aceste rezultate evidențiază capacitatea fondului de a transforma resurse publice limitate într-un volum semnificativ mai mare de investiții și activitate economică’, se precizează în comunicat.

Potrivit unei analize independente a Ernst and Young, Fondul a generat deja un impact cumulativ asupra PIB-ului regional de 1,7 miliarde de euro în perioada 2020-2025.

Estimările indică faptul că în perioada 2020-2035, în 10 țări, fondul va genera un impact cumulativ asupra PIB-ului de 9,4 miliarde de euro, din care 1,8 miliarde de euro în România. Totodată, Fondul va genera, conform raportului, venituri fiscale cumulative de 2,3 miliarde euro în perioada 2020-2035, în statele Inițiativei celor Trei Mări, se arată în document.

De asemenea, contribuția medie anuală la crearea de locuri de muncă în statele membre ale Uniunii Europene este estimată la peste 10.000.

Aceste rezultate demonstrează capacitatea fondurilor susținute de băncile de dezvoltare de a mobiliza capital privat și de a genera investiții semnificative, chiar și în condițiile unor contribuții publice inițiale relativ reduse.

Totodată, Fondul arată că obiectivele strategice regionale pot fi atinse în paralel cu respectarea unui mandat investițional solid.

În prezent, Fondul sprijină cinci companii active în sectoare strategice precum energia, infrastructura digitală și transporturile. Dintre acestea, trei companii sunt prezente în România, contribuind la dezvoltarea infrastructurii feroviare și energetice, inclusiv prin proiecte de producție de energie regenerabilă și soluții de stocare a energiei în baterii (BESS).

Banca de Investiții și Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor. Creată la sfârșitul anului 2023, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, BID contribuie la crearea unui mediu economic durabil și prosper, pregătit să facă față provocărilor și schimbărilor viitoare.

Misiunea BID este sprijinirea dezvoltării economice și sociale, a competitivității economice, a inovării, a creșterii economice sustenabile și atingerii neutralității climatice în scopul remedierii disfuncționalităților de pe piața financiară.

Inițiativa celor Trei Mări este o platformă politică și economică care reunește 13 state membre ale Uniunii Europene aflate între mările Adriatică, Baltică și Neagră. Principiile de bază ale Inițiativei celor Trei Mări sunt promovarea dezvoltării economice, creșterea coeziunii la nivel European, precum și consolidarea legăturilor transatlantice. România este membră a Inițiativei din 2016, găzduind primul Forum de Afaceri al Inițiativei în 2018.

Cele 13 state membre ale Inițiativei sunt: Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Grecia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. Inițiativa are următoarele state membre asociate: Ucraina, Republica Moldova, Albania și Muntenegru.

Inițiativa are următorii parteneri strategici: Statele Unite ale Americii, Comisia Europeană, Germania, Japonia, Spania, Turcia și Italia.