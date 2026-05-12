Abrudean: PNL nu va face parte din niciun Guvern alături de PSD, indiferent dacă premierul e tehnocrat

PNL nu va face parte din niciun Guvern alături de PSD, indiferent dacă premierul este tehnocrat, a declarat, marți, președintele Senatului, Mircea Abrudean.

‘Noi am avut poziția foarte clar stabilită. PNL nu va face parte din niciun Guvern alături de PSD. Poziția rămâne aceeași indiferent dacă este un premier tehnocrat. Câtă vreme PSD este în Guvern, PNL nu poate face parte din acel Guvern. Este decizia Biroului Politic Național foarte clară’, a precizat Abrudean.

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că variante de Guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține, menționând că varianta unui premier tehnocrat este ‘un scenariu care are șanse’.

Nicușor Dan a menționat că are în minte variante de premieri tehnocrați, dar nu le-a avansat. ‘În mintea mea, da, dar nu le-am avansat, nu le-am avansat pentru că le voi avansa în momentul în care va exista o formulă majoritară pentru asta’, a explicat șeful statului.

Președintele va convoca joi sau luni consultările formale cu partidele și îi va chema și pe reprezentanții AUR.