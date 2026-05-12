Poșta Română devine furnizor al Casei Regale a României pentru servicii de corespondență

Compania Națională ‘Poșta Română’ a devenit, pentru prima dată în istoria sa, furnizor al Casei Regale a României pentru servicii de corespondență, în timp ce Fabrica de Timbre a primit același titlu pentru produse filatelice.

‘Distincția confirmă rolul instituției în asigurarea legăturilor de comunicare la nivel național și internațional, în mod continuu, de peste 163 de ani. În același context, Fabrica de Timbre, sucursală specializată a Poștei Române, a primit, în premieră, titlul de Furnizor al Casei Regale a României pentru produse filatelice, consolidând prestigiul activității filatelice românești. Distincțiile au fost acordate în cadrul unei ceremonii desfășurate joi, 7 mai 2026, în prezența Alteței Sale Regale Principesa Elena a României, care a înmânat, în numele Majestății Sale Custodele Coroanei Margareta a României, certificatele de Furnizor al Casei Regale unui număr de 17 companii, inclusiv Poștei Române’, se arată într-un comunicat de presă al operatorului național de servicii poștale, transmis marți AGERPRES.

Poșta Română deține, în prezent, o rețea de peste 5.000 de subunități poștale la nivel național, distribuind săptămânal peste 11 milioane de trimiteri poștale.