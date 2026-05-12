Nicușor Dan: Varianta unui premier tehnocrat este un scenariu care are șanse

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține, menționând că varianta unui premier tehnocrat este ‘un scenariu care are șanse’.

‘Cu titlul general, solicitarea mea pe care o s-o am la toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni, pentru oricare din propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Ãsta este răspunsul general. Și, așa cum văd eu din discuțiile preliminare, dacă partidele – și mă aștept să-și păstreze opțiunile pe care le-au expus deja în spațiul public, de fapt de variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține și eu nu o să fac experimente. Și nu cred că e util pentru România să facem experimente în care să propunem premieri și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate’, a afirmat Nicușor Dan, întrebat dacă mai există varianta desemnării din nou a lui Ilie Bolojan ca prim-ministru.

Șeful statului vrea să obțină în urma acestor discuții cu partidele o propunere de premier și elemente compatibile de program pe chestiunile esențiale care să strângă o majoritate, înainte ca el să desemneze premierul.

Despre varianta unui premier tehnocrat sau a unui guvern format de tehnocrați, Nicușor Dan a precizat: ‘Este un scenariu care are șanse’.

El a adăugat că are în minte variante de premieri tehnocrați, dar nu le-a avansat. ‘În mintea mea, da, dar nu le-am avansat, nu le-am avansat pentru că le voi avansa în momentul în care va exista o formulă majoritară pentru asta’, a explicat șeful statului

Președintele va convoca joi sau luni consultările formale cu partidele și îi va chema și pe reprezentanții AUR.

‘Probabil că următoarea rundă va fi de consultări formale. O să chem toate partidele, așa cum spune Constituția’, a subliniat Nicușor Dan.