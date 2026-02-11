Ford raportează pierderi semnificative, în urma efectelor taxelor vamale americane și a restructurării diviziei de vehicule electrice

Gigantul auto Ford a înregistrat anul trecut pierderi nete de 8,2 miliarde de dolari, pe fondul restructurării diviziei de vehicule electrice (EV), a incendiului care a afectat unul din furnizorii săi de aluminiu și a taxelor vamale americane, în timp ce veniturile s-au situat la 187,3 miliarde de dolari, transmit DPA și Xinhua.

În trimestrul patru din 2025, pierderile nete s-au situat la 11,1 miliarde de dolari, cea mai slabă performanță trimestrială începând din 2008, în timp ce vânzările au scăzut în ritm anual cu 5%, la 45,9 miliarde de dolari, a anunțat marți producătorul auto american.

În trimestrul patru din 2024, Ford raportase un profit de 1,8 miliarde de dolari.

Divizia de vehicule electrice a înregistrat o pierdere operațională de 1,2 miliarde de dolari, în ultimele trei luni din 2025, în timp ce mașinile cu motoarele cu combustie au adus Ford un profit operațional de 727 milioane de dolari, iar divizia de vehicule comerciale, un profit operațional de 1,2 miliarde de dolari.

După succesul Tesla, principalii producători auto americani, General Motors, Ford și Stellantis, au investit miliarde de dolari pentru a-și extinde gama de vehicule electrice.

În viitor, Ford intenționează să se concentreze mai mult pe modelele hibride.

Recent, Ford a anunțat că va înregistra deprecieri de active în valoare de 19,5 miliarde de dolari și va reduce gama de vehicule electrice, cel mai dramatic exemplu de până acum al retragerii industriei de pe acest segment, ca răspuns la politicile administrației Trump și la cererea redusă de EV.

Compania cu sediul în Dearborn, Michigan, a informat că nu va mai produce camioneta electrică F-150 Lightning dar va fabrica o versiune a unui vehicul hibrid numit EREV, care folosește un generator alimentat cu gaz pentru reîncărcarea bateriei. De asemenea, Ford renunță la următoarea generație de camioane electrice T3 și la planificatele vehicule comerciale ușoare electrice.

În schimb, producătorul auto american se va concentra pe modele pe benzină și pe cele hibride, urmând să facă mii de angajări, chiar dacă în viitorul apropiat va concedia unii angajați de la fabrica de baterii din Kentucky.

Compania se așteaptă ca mixul său global de modele hibride, vehicule electrice cu autonomie sporită și cele alimentate cu baterii să ajungă la 50% până în 2030, de la 17% în prezent. Deprecierile de active în valoare de 19,5 miliarde de dolari vor fi incluse în rezultatele raportate în trimestrul patru din 2025, în 2026 și în 2027. Aproximativ 8,5 miliarde de dolari sunt legate de renunțarea la modelele EV planificate, iar aproximativ șase miliarde de dolari de desființarea societății mixte cu producătorul de baterii sud-coreean SK On.

Pentru 2026, Ford intenționează să folosească o nouă platformă pentru a produce vehicule electrice accesibile, cu prețuri începând de la 30.000 dolari.