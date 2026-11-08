Franța: Ministerul Agriculturii a revizuit în creștere previziunile privind producția de vin în 2026

Ministerul Agriculturii din Franța a revizuit în creștere estimările privind producția de vin a țării din 2026, pe fondul randamentelor peste așteptări din unele regiuni majore, deși se mențin problemele legate de recoltă, în urma reducerii suprafețelor podgoriilor, a secetei severe și a căldurii extreme, transmite Reuters.

Valul de căldură de la finalul lunii iunie, urmat de o vreme și mai călduroasă și mai uscată, a încetinit creșterea strugurilor și a provocat pagube viilor tinere din Franța, al doilea producător mondial de vin după Italia.

Potrivit cifrelor din estimarea de vineri a Ministerului Agriculturii, producția de vin a Franței din acest an ar urma să se situeze la 36,7 milioane hectolitri, în creștere față de estimarea precedentă, de 34,9 milioane hectolitri, din octombrie. Ar fi un nivel peste cel din 2025, care a fost cel mai slab din acest secol, dar cu 10% sub media din 2021-2025.

Revizuirea în creștere vine pe fondul randamentelor peste așteptări din Languedoc-Roussillon, cel mai mare bazin de producție al Franței, din Charentes, din Champagne și din sud-est.

Cu toate acestea, producția în Champagne ar urma să scadă cu 38% față de 2025, în urma gerului, grindinei, secetei și a căldurii extreme din vară.

Și în Burgundy-Beaujolais producția ar urma să scadă cu 22% iar în Loira cu 7%.

În contrast, producția în Languedoc-Roussillon ar urma să crească cu 25%, după nivelul scăzut de anul trecut, după ce ploile de la finalul verii au limitat pagubele produse de secetă.

Și în Bordeaux producția ar urma să crească cu 10% față de 2025.

Un hectolitru este echivalentul a 100 litri sau 133 sticle de vin standard.