Fritz: PSD a dat impresia că se bucură să declanșeze una din cele mai grave crize politice

Președintele USR, Dominic Fritz, a criticat, luni, modul în care social-democrații au ales să-i retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, apreciind că a fost ‘complet inadecvat momentului’.

‘Parcă o petrecere electorală cu jocuri de lumini în care PSD a dat impresia că se bucură să distrugă ceva și să declanșeze una din cele mai grave crize politice în istoria României, și asta într-un moment de gravă criză economică și geopolitică. Au spus că este un moment al adevărului, dar adevărul este că am auzit cam multe minciuni astăzi. Nu PSD este victima atacurilor, că nu USR sau PNL sau UDMR au votat o moțiune împotriva unui ministru PSD, ci PSD a votat moțiuni, împreună cu AUR’, a declarat Fritz în cadrul unei conferințe de presă.

El a afirmat că deciziile în coaliție s-au luat prin consens și de multe ori ceilalți parteneri au așteptat ca social-democrații să își dea acordul pe anumite măsuri.

‘Este o minciună mare că această criză politică ar fi declanșată în favoarea sau pentru români. Această criză politică este declanșată de PSD strict în interesul propriu. Urmează să se semneze contracte pentru 16 miliarde de euro din programul SAFE (…), sunt peste 10 miliarde de euro, bani din PNRR, în joc (…). Pare că miza pentru PSD este, de fapt, că au pierdut controlul asupra acestor sume de bani. PSD se minte singur crezând că încă este acel partid mare care poate să decidă singur toată soarta României. (…) PSD trebuie să se obișnuiască cu gândul că poate să guverneze doar în coaliții’, a mai spus președintele USR.

PSD a decis, luni, să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Aproximativ 5.000 de membri ai organizațiilor județene și ai Consiliului Politic Național al PSD au votat la referendumul intern – 97,7% au fost ‘pentru’ retragerea sprijinului politic lui Bolojan, iar 2,3% au votat ‘împotrivă”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, ulterior, că decizia PSD de retragere a sprijinului politic în cazul său este ‘complet greșită și total iresponsabilă’, menționând că va continua să-și exercită mandatul de premier și va asigura guvernarea.