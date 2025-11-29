Gazprom revine pe profit: 1,72 miliarde de dolari în trimestrul III după pierderea de anul trecut

Gazprom a raportat vineri un profit net de 134,2 miliarde de ruble (aproximativ 1,72 miliarde de dolari) pentru trimestrul al treilea, după pierderea de 53 de miliarde de ruble înregistrată în aceeaşi perioadă a anului trecut, când compania a fost afectată de o taxă unică, transmite Reuters.

Rezultatele au fost susţinute de decizia guvernului rus de a reduce povara fiscală asupra grupului energetic, care a pierdut practic piaţa europeană de gaze prin conducte după declanşarea conflictului din Ucraina în februarie 2022, o sursă majoră de venit pentru companie înainte de război.

Profitul raportat a fost totuşi sub aşteptările analiştilor intervievaţi de Interfax, care estimau aproximativ 200 de miliarde de ruble.

Veniturile trimestriale au ajuns la 2,18 trilioane de ruble, în scădere de la 2,4 trilioane faţă de anul precedent.

Pentru primele nouă luni ale anului, profitul net a crescut cu aproape 13%, ajungând la 1,12 trilioane de ruble. Acţiunile Gazprom s-au apreciat cu 1,13% după publicarea rezultatelor.