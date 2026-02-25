Germania: Deficitul a crescut în 2025, chiar dacă economia a evitat recesiunea

Deficitul guvernamental al Germaniei a crescut cu aproape patru miliarde de euro anul trecut, chiar dacă cea mai mare economie europeană a ieșit din recesiune, arată datele oficiale publicate miercuri, transmite DPA.

Deficitul a urcat la 119,1 miliarde de euro în 2025, a anunțat Oficiul federal de statistică (Destatis).

Ca procent din PIB, deficitul s-a situat la 2,7% în 2025, un nivel similar cu cel din 2024. Cifra este în linie cu limita de 3% din PIB stabilită de UE dar depășește estimarea preliminară, de 2,4% din PIB.

Deși veniturile fiscale și contribuțiile la asigurările sociale au crescut semnificativ, cheltuielile generale guvernamentale au crescut mai rapid decât veniturile. De asemenea, anul trecut cheltuielile cu dobânzile au fost mai ridicate decât în 2024, și au crescut cheltuielile cu asigurările sociale, în special cu pensiile.

Banca Centrală Germaniei (Bundesbank) se așteaptă ca deficitul să crească la 4,5% din PIB până în 2027 deoarece Guvernul ar urma să investească miliarde de euro în infrastructură și apărare. Dar aceste cheltuieli ar urma să stimuleze creșterea economiei germane în 2027.

De asemenea, Destatis a confirmat că PIB-ul Germaniei a crescut cu 0,3% în trimestrul patru din 2025, pe fondul majorării cheltuielilor guvernamentale și private, și a majorării investițiilor în sectorul construcțiilor.

‘Datele arată că anul volatil economic 2025 s-a încheiat cu o creștere a activității economice’, a apreciat Ruth Brand, președintele Destatis.

Cu o creștere de 0,2% pe ansamblul anului trecut, Germania a evitat la limită al treilea an de recesiune.