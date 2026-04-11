Germania: Sute de zboruri afectate de o grevă a însoțitorilor de bord de la Lufthansa

Însoțitorii de bord ai companiei aeriene germane Lufthansa au intrat în grevă la miezul nopții, a confirmat vineri o purtătoare de cuvânt a sindicatului UFO, transmite dpa.

Aproximativ 20.000 de însoțitori de bord au fost chemați să participe la grevă, până vineri, ora 22:00 (20:00 GMT).

Este a treia grevă majoră din acest an la cea mai mare companie aeriană din Germania, după două runde de greve ale piloților.

Lufthansa a anulat deja în avans sute de zboruri. La Frankfurt, cel mai mare hub al companiei aeriene, circa 75% din cele aproximativ 350 de plecări planificate ale Lufthansa au fost anulate, conform orarelor de pe aeroport. Aterizările au fost afectate în mod similar.

Oficial, sunt afectate doar plecările din Germania, inclusiv de la hub-urile din Munchen și Frankfurt și de la alte aeroporturi precum Leipzig/Halle, Berlin și Stuttgart, dar se așteaptă ca și multe zboruri de întoarcere din călătorii din vacanța de Paște să fie de asemenea afectate.