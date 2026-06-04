Angajații Fiscului din București au declanșat joi un protest spontan și refuză să își înceapă activitatea

Aproximativ 150-200 de angajați ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) participă joi la un protest spontan organizat în București, pe fondul nemulțumirilor legate de noua lege a salarizării, a declarat, pentru AGERPRES, vicepreședintele Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe Sed Lex, Mariana Manea.

Potrivit acesteia, la acțiunea de protest participă angajați din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili și ai Direcției Regionale a Finanțelor Publice Ilfov.

‘La protestul de la București participă 150-200 de persoane, de la ANAF – Direcția de Administrare a Marilor Contribuabili și Direcția Ilfov. Sunt în aceeași incintă. Nu suntem în birouri. Avem revoltă pentru demnitatea noastră, pentru salariile noastre. Colegii au ieșit cu toții. Cei din țară nu au venit deloc la serviciu, iar angajații care nu sunt sindicalizați au făcut ce au considerat. Unii s-au organizat într-un fel, alții în alt fel. Unii au venit și au stat afară, în părculeț. Vrem să atragem atenția’, a explicat Mariana Manea.

Ea a precizat că la această formă de protest participă și angajați care nu sunt membri de sindicat.

Tot joi au loc, la Ministerul Muncii, discuții privind proiectul noii legi a salarizării, la care participă reprezentanții sindicatelor din administrația centrală.