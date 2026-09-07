Gmail poate fi folosit prin comenzi vocale date AI-ului

Google a lansat în mod oficial opţiunea Live, care facilitează comunicarea prin limbaj natural cu AI-ul companiei şi care este disponibilă acum în Gmail şi alte aplicaţii ale companiei.

Cu Gmail Live utilizatorii pot adresa AI-ului întrebări punctuale legate de conţinutul e-mail-urilor, precum „Când este următorul eveniment la şcoală?” şi pot să continue discuţia pe aceeaşi temă cu „Am nevoie să aduc ceva la eveniment?”.

Practic, în locul folosirii funcţiei de căutare, cu operatori şi analizarea atentă a rezultatelor, AI-ul oferă răspunsuri directe la întrebările în limbaj natural pe baza informaţiilor din mesaje, iar utilizatorii nu pot decât să spere că nu le sunt oferite informaţii false.

În paralel cu comunicarea vocală, se face şi transcrierea întrebărilor şi răspunsurilor. Acestea din urmă pot include şi link-uri, dacă este necesar.

Aceeaşi facilitate este disponibilă şi în procesorul de texte Docs, unde AI-ul poate fi folosit atât pentru a forma documente, cât şi pentru a căuta informaţii în acestea.

În fine, în aplicaţia Keep, cu ajutorul AI-lui pot fi create însemnări şi liste, inclusiv liste de cumpărături. Conform Google, utilizatorul poate cere AI-lui să treacă pe lista de cumpătări ingredientele pentru paste, fără să specifice care sunt acestea, iar AI-ul se va ocupa să caute şi să adauge toate ingredientele ce trebuie cumpărate.

Lansată în beta în luna iunie, funcţia Live este disponibilă acum în aplicaţiile menţionate tuturor abonaţilor pentru Android şi iOS.