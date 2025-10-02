Google are o nouă strategie şi noi produse de smart home cu funcţii de AI

La doar o zi după ce Amazon a prezentat o sumedenie de dispozitive smart pentru casă, care folosesc Alexa+, Google se grăbeşte să facă acelaşi lucru şi să lanseze o nouă serie de device-uri cu AI-ul Gemini.

Noua serie de dispozitive Nest include camerele de supraveghere Nest Cam Outdoor şi Nest Cam Indoor, alături de soneria inteligentă Nest Doorbell.

Dincolo de cele trei, în primăvara anului viitor compania va lansa un nou difuzor smart pentru Google Home şi alte camere de supraveghere şi sonerii inteligente mai ieftine, care vor fi vândute în parteneriat cu Walmart.

Toate noile dispozitive de smart home ale companiei folosesc acum Gemini pentru a oferi acces la o serie de funcţii de inteligenţă artificială.

Focusul companiei nu va fi însă dezvoltarea propriului hardware, ci furnizarea AI-ului Gemini altor producători, pentru a culege date de la cât mai mulţi oameni posibil, la fel cum procedează cu Android pe piaţa smartphone-urilor.

Cu ajutorul producătorilor terţi, Google are la dispoziţie un ecosistem compus din peste 800 de milioane de dispozitive, pe care vrea să integreze Gemini.