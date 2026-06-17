Google lansează Android 17

Google a început să livreze cea mai nouă versiune de Android pentru propriile smartphone-uri, în vreme ce restul utilizatorilor mai au de aşteptat.

După prezentarea oficială de luna trecută, Google a început acum să pună la dispoziţia smartphone-urilor Pixel compatibile cel mai nou update major de Android.

Capul de afiş în privinţa noutăţilor este Bubbles, o funcţionalitate pe care Google o „împrumută” de la skin-urile terţe de Android şi care constă în ferestre „plutitoare” pentru aplicaţii, care pot fi deschise rapid printr-o apăsare prelungă.

Pe dispozitivele cu ecrane mari, precum tabletele şi telefoanele pliabile, va exista o bară dedicată acestor ferestre în partea de jos, care va simplifica multitasking-ul.

O altă noutate este Screen Reactions, care facilitează înregistrarea unui video selfie în timpul capturii video de ecran. Asta, pentru a facilita realizarea aşa-numitelor reacţii la clipurile de pe reţelele sociale.

Special pentru smartphone-urile pliabile va exista o facilitate pentru gaming. În timp ce jocul este afişat pe jumătatea de sus, pe cea de jos apare un controller pentru jocul respectiv.

În plus, Google extinde disponibilitatea mai multor funcţii, dar asta doar pentru propriile smartphone-uri din seria Pixel. Spre exemplu, aplicaţia Gemini va oferi acces la modelele Omni şi Lyria 3, care permit utilizatorilor să genereze video respectiv muzică pe baza comenzilor scrise sau vorbite.

Un număr mare de funcţii anunţate de Google nu vor fi disponibile acum, ci vor fi lansate treptat în viitorul nu foarte îndepărtat. Printre acestea se numără alte funcţii de AI precum cele pentru generarea widget-urilor şi automatizarea sarcinilor.

Dacă utilizatorii smartphone-urilor Pixel primesc acum update-ul la Android 17, ceilalţi utilizatori vor trebui să aştepte probabil mai multe luni, până când acesta va fi livrat de producător.