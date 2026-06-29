Google limitează accesul Meta la modelele Gemini, pe fondul deficitului de putere de calcul pentru inteligenţa artificială

Google a impus restricţii privind utilizarea modelelor sale de inteligenţă artificială Gemini de către Meta Platforms, după ce compania condusă de Mark Zuckerberg a solicitat mai multă putere de calcul decât putea furniza gigantul tehnologic. Informaţia a fost publicată de Financial Times, citând surse apropiate situaţiei.
Potrivit publicaţiei, Google a informat Meta în jurul lunii martie că nu poate satisface întreaga capacitate solicitată pentru utilizarea modelelor Gemini. Deficitul de resurse ar fi dus la întârzieri şi perturbări ale unor proiecte interne de inteligenţă artificială dezvoltate de Meta.
Sursele citate susţin că şi alţi clienţi ai Google au fost afectaţi de lipsa capacităţii de procesare, însă într-o măsură mai redusă. Meta ar fi resimţit cel mai puternic aceste limitări deoarece cererea sa pentru modelele Gemini este mult peste nivelul altor companii.
În urma acestor restricţii, Meta le-ar fi cerut angajaţilor să utilizeze mai eficient aşa-numiţii AI tokens, unităţile care măsoară volumul de procesare consumat de modelele de inteligenţă artificială. Reducerea consumului de tokeni a devenit o prioritate pentru a limita impactul deficitului de resurse.
Reuters precizează că nu a putut verifica independent informaţiile publicate de Financial Times, iar nici Google şi nici Meta nu au oferit un punct de vedere înainte de publicarea articolului.
Situaţia evidenţiază una dintre cele mai mari provocări ale industriei AI în prezent. Deşi marile companii investesc sute de miliarde de dolari în cipuri şi centre de date, cererea pentru putere de calcul continuă să depăşească oferta.
Chiar şi Google a recunoscut recent această problemă. În primul trimestru al anului, divizia Google Cloud a generat venituri de aproximativ 20 de miliarde de dolari, însă directorul general Sundar Pichai a declarat că lipsa capacităţii de procesare a împiedicat o creştere şi mai rapidă a afacerii şi a contribuit la dublarea portofoliului de comenzi restante pentru serviciile cloud.
Episodul arată că, în actualul boom al inteligenţei artificiale, nu doar dezvoltarea modelelor reprezintă o provocare, ci şi accesul la infrastructura necesară pentru a le rula. Puterea de calcul a devenit una dintre cele mai valoroase resurse din industrie, iar chiar şi cele mai mari companii tehnologice încep să se confrunte cu limitele capacităţii disponibile.