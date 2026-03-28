Grindeanu, despre criza carburanţilor: Eu ştiu că în această perioadă se încasează mai mult la bugetul de sta

Preşedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, vineri, despre criza carburanţilor şi adoptarea de către Executiv a ordonanţei care instituie situaţia de criză pe piaţa ţiţeiului că el ştie că în această perioadă se încasează mai mult la bugetul de stat dar coaliţia trebuie să guverneze pentru români, nu pentru a avea încasări celebre sau fantastice la Ministerul Finanţelor, pentru că nu aşa se guvernează. Asta este o altă linie unde ne despărţim de politicile publice ale primului ministru, Ilie Bolojan, a mai arătat Grindeanu.

”Unele ţări s-au mişcat cu o viteză mai bună decât noi şi au luat deja decizii. Vreaus să vă spun că ieri s-au împlinit 3 săptămâni de când ministrul energiei, Bogdan Ivan a prezentat în guvern şi a transmis către prim-ministru ordonanţa de urgenţă pentru instituirea stării de criză, care a fost aprobată de abia ieri, deci după 3 săptămâni. Acum două săptămâni jumătate eu l-am invitat pe Bogdan Ivan în şedinţa coaliţiei, să prezinte cele cinci scenarii pe care ni le-a prezentat, e adevărat, în PSD, pentru a atenua din efectele scumpirii carburanţilor şi le-a prezentat în coaliţie. Lucrurile nu merg cu viteza pe care mi-aş fi dorit să o aibă guvernul. Aş fi dorit ca aceste ordonanţe să se întâmple mai repede”, a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, despre deciziile aşteptate la Gugern privind criza carburanţilor.

”Mi-aş fi dorit ca reducerile care pot fi din acciză, din adaosul la pompă, toate lucrurile care decurg din această ordonanţă cadru aprobată ieri să fie luate mai repede. Eu ştiu că în această perioadă se încasează mai mult la bugetul de stat, dar se încasează de pe spinarea fiecărui român. Astăzi, când plăteşti peste 10 lei, TVA-ul acela e mult mai mare încasat decât era în urmă cu o lună şi ceva. Eu ştiu că fiecare zi de întârziere înseamnă în plus la bugetul de stat, dar noi trebuie să guvernăm pentru români, nu pentru a acoperi anumite lucruri şi a avea încasări celebre sau fantastice la Ministerul Finanţelor”, a adăugat Grindeanu.

El a menţionat că ”nu aşa se guvernează”.

”Asta este o altă linie unde ne despărţim de politicile publice ale primului ministru, Ilie Bolojan”, a mai afirmat preşedintele PSD.

Liderul PSD a mai afirmat că ministrul Agriculturii, Florin Barbu, va pune pe site-ul ministerului, în perioada următoare, ordonanţa de urgenţă care setează cadrul prin care sunt ajutaţi fermierii în această criză.

”De fapt, e iarăşi un joc al statului care returnează pentru 78 de litri, dacă nu mă înşel, la hectar, dar returnează după câteva luni, în care a folosit banii. Şi atunci, ideea de bază este, dacă tot faci acest schimb şi această deducere a TVA, de ce nu-l faci direct, ca să poţi să ajuţi direct fermierii? Vă asigur că în câteva zile Florin Barbu, din ce ne-a spus astăzi, va pune pe site acest cadru”, a menţionat Grindeanu.