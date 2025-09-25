Grindeanu: „Pe deficit de 8,4% se pot continua investițiile pe ‘Anghel Saligny’. Sper să ajungem la un acord pe rectificare”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că ținta de deficit bugetar al României de 8,4% pentru 2025, convenită cu Comisia Europeană, dă posibilitatea continuării investițiilor pe programul ‘Anghel Saligny’, el adăugând că speră ca partidele din coaliție să ajungă la un acord pe rectificarea bugetară în discuțiile care vor avea loc joi.

‘Legat de rectificare, astăzi, când am fost întrebat, n-aveam încă datele. A fost doar o prezentare scurtă aseară a ministrului de Finanțe. În paranteză fie spus: eu chiar vreau să-l felicit pe Alexandru Nazare că a reușit să discute la Bruxelles, împreună cu prim ministrul și să existe acest deficit acceptat de 8,4%. Asta e o treabă bună (…) pentru că ne dă posibilitatea să reglăm mai ușor anumite dezechilibre pe care le avem în economie. Pe 8,4% deficit se pot continua investițiile, așa cum spunea și primul ministru mai devreme, cele importante, se pot continua investiții pe ‘Anghel Saligny’, care pentru noi sunt foarte importante, dar nu pentru PSD sunt foarte importante, sunt foarte importante pentru administrațiile publice locale’, a afirmat Grindeanu, la Antena 3 CNN.

El a explicat că sunt foarte multe localități în România care n-au apă, canal, iluminat, iar majoritatea investițiilor de acest tip pe ‘Anghel Saligny’ sunt realizate de companii românești și acest lucru se va vedea în economie.

‘Am avut azi discuții cu toți miniștrii PSD (…) sigur că există anumite reglaje pe care sper să reușim să le depășim mâine, nu grave, dar avem o preocupare în continuare pentru a mai găsi o sumă suplimentară și am transmis acest lucru domnului ministru Nazare, nu foarte mare, pe investiții. Nu e un efort extraordinar, avem și soluții în marja de 8,4%, așa cum ne-a cerut Comisia Europeană’, a adăugat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a menționat că speră ca partidele din coaliție să ajungă la un acord pe rectificare.

‘În primul rând mâine trebuie să avem o discuție extrem de importantă pe rectificare. Eu îmi doresc să ajungem la un acord. Sigur, a fost pe repede înainte. Azi, pe la prânz, am primit toate datele, o să vedem. Spre seară am primit un SMS de la domnul Kelemen Hunor care nu primise încă. Eu sper ca mâine toate partidele din coaliție să ajungă la un acord, fiindcă vorbim de rectificare, un act guvernamental extrem de important’, a adăugat Grindeanu.

El a mai spus că România nu putea să se încadreze în 2025 într-un deficit de 7%, iar obiectivul de 8,4% este ‘o țintă realistă’ la care țara noastră poate să se înscrie până la sfârșitul anului.

România ar urma să aibă în acest an un deficit bugetar de 8,4% din PIB, conform celor convenite cu reprezentanții Comisiei Europene, a declarat, miercuri, premierul Ilie Bolojan.

Pachetele fiscale adoptate vor avea un efect de 0,6 – 0,7% din PIB anul acesta, dar vor crește la peste 2,5% din PIB anul viitor, a spus prim-ministrul, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.