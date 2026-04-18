Grindeanu: PSD va începe o evaluare a actualei guvernări, dar și a propriilor miniștri

Partidul Social Democrat (PSD) va începe o evaluare a actualei guvernări, dar și o evaluare a propriilor miniștri, a declarat, vineri, la Sighetu Marmației, liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Potrivit acestuia, consultarea internă, care va avea loc luni la, ora 17:00, va sta la baza deciziei PSD de a ieși de la guvernare sau de a continua în actuala formulă guvernamentală.

‘Deciziile pe care PSD le va lua vor fi în concordanță cu ceea ce vor oamenii. Da, 80% dintre români spun, în acest moment, că ne îndreptăm într-o direcție greșită. Da, luni vom începe această evaluare a guvernării, în primul rând cu o autoevaluare. Miniștrii noștri își vor face această autoevaluare pentru că cei șase miniștri, plus secretarul general, sunt parte a Guvernului, și vor spune lucrurile pe care au putut să le facă, lucrurile pe care n-au putut să le facă, ce ar fi trebuit să se întâmple mai bine și eu cred că e decent că această evaluare a guvernării în primul rând să înceapă cu această autoevaluare’, a afirmat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a reiterat că direcția în care se îndreaptă România este una greșită și că indicatorii economici sunt ‘din ce în ce mai proști’.

‘Lumea spune peste tot același lucru. Fie că am fost la Bacău, pe regiunea Moldovei, că am fost la Brăila, pe sud-est, București, Oltenia, la Brașov, spune același lucru, că în acest moment direcția este una greșită, direcția pentru România. Că această guvernare nu mai oferă speranță. Acest lucru poate este cel mai grav, dincolo de indicatorii economici din ce în ce mai proști, care arată o scădere a economiei, care arată șomaj în creștere și nu mă refer la șomajul, să spunem, din sectorul public. Sunt 55.000 de șomeri în plus în ultimele zece luni în sectorul privat din România. Inflația este la 10%, deci din start trăim cu 10% mai prost. Guvernul Bolojan a preluat inflația la 4%, vă aduc aminte, în mai anul trecut’, a adăugat liderul social- democrat.

Acesta a mai spus că nu PSD nu va rămâne la guvernare doar pentru a asigura stabilitate, în condițiile în care prosperitatea lipsește în România.

‘Să știți că stabilitatea fără prosperitate eu nu văd să-și aibe rostul. Stabilitatea este bună într-o coaliție de guvernare, atunci când oferă prosperitate, când oamenii trăiesc mai bine. Atunci când lucrurile merg din ce în ce mai prost, dacă ești responsabil, încerci să îndrepți acele lucruri. Avem stabilitate și în Coreea de Nord. Și lucrurile nu merg bine’, a mai spus Grindeanu.