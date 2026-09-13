GSK închide o fabrică de vaccinuri din Germania

Grupul farmaceutic britanic GSK va închide în vara anului 2027 fabrica de vaccinuri din Dresda, Germania, unde sunt produse vaccinuri împotriva gripei şi hepatitei, o decizie care pune în pericol 641 de locuri de muncă, transmite Reuters.

Sindicatul german Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) a anunţat că se va opune închiderii. Angajaţii au fost informaţi joi despre planurile companiei, iar sindicatul şi consiliul angajaţilor fabricii resping decizia.

IGBCE avertizează că închiderea unităţii ar putea duce la pierderea unor locuri de muncă industriale înalt calificate în landul Saxonia şi ar reduce expertiza Germaniei în domeniul producţiei farmaceutice.

Fabrica din Dresda produce, printre altele, vaccinuri antigripale tradiţionale, dezvoltate pe bază de ouă. În paralel, GSK îşi orientează cercetarea către tehnologii mai noi şi urmează să avanseze în această lună un vaccin sezonier antigripal bazat pe ARN mesager (mRNA) într-un studiu clinic de fază avansată.

Testele intermediare au arătat că vaccinul mRNA al GSK a generat răspunsuri imunitare mai puternice decât vaccinurile antigripale standard şi cele cu doză ridicată aprobate în prezent, atât în cazul adulţilor mai tineri, cât şi al celor în vârstă.

Anunţul GSK vine într-o perioadă dificilă pentru industria germană. Volkswagen a prezentat săptămâna trecută un amplu plan de restructurare care ar putea conduce la încă 50.000 de concedieri la nivel mondial şi la închiderea unor fabrici importante din Germania, inclusiv trei unităţi din Saxonia.