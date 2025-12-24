Guvern: Bugetul Ministerului Mediului suplimentat cu peste 203 milioane de lei pentru servicii silvice și compensații

Guvernul a aprobat, în ședința de marți seara, suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pe anul 2025 cu suma de 203,367 milioane lei, pentru asigurarea plății serviciilor silvice și a compensațiilor acordate proprietarilor de fond forestier afectați de restricții la exploatarea masei lemnoase.

Potrivit unui comunicat al Executivului, suma este alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, la capitolul ‘Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare’, și este destinată gestionării durabile a fondului forestier aflat în proprietate privată și în proprietatea publică și privată a unităților administrativ-teritoriale.

‘Din totalul sumei, 83,322 milioane lei sunt prevăzute pentru transferuri între unități ale administrației publice, iar 120,045 milioane lei pentru alte transferuri. Utilizarea fondurilor va fi asigurată de Ministerul Mediului, prin Garda Forestieră Națională și structurile din subordine, iar Ministerul Finanțelor este autorizat să opereze modificările corespunzătoare în bugetul de stat’, se arată în comunicatul citat.