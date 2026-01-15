Guvernatorul Băncii Centrale a Franței avertizează asupra efectelor deficitului bugetar ridicat în 2026

Franța va intra în zona de pericol dacă deficitul bugetar al țării va depăși 5% din PIB în 2026, a avertizat miercuri Francois Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Centrale a Franței, transmite Reuters.

‘Trebuie să spun, cu o anumită seriozitate, că, având un deficit de peste 5% din PIB, Franța va fi în zona roșie, în privința îngrijorărilor creditorilor internaționali’, a declarat Villeroy, care este și membru în Consiliul guvernatorilor BCE, la postul de televiziune BFMTV.

Deși incertitudinile politice din jurul bugetului costă cel puțin 0,2 puncte procentuale din creștere, economia Franței, a doua cea mai mare din zona euro, arată unele semne de reziliență’, a adăugat oficialul.

‘Pe ansamblul lui 2025, creșterea PIB-ului este previzionată la 0,9%’, a anunțat Francois Villeroy de Galhau.

Parlamentarii francezi nu au reușit să aprobe bugetul țării pe 2026, până la finalul anului trecut. Ei au reluat marți discuțiile dar nu se întrevăd progrese rapide.

În 2025, deficitul estimat al Franței se ridică la 5,4% din PIB – cel mai mare din zona euro.